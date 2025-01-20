35歲女偶像宣佈引退 一年前患強迫症揭身體現況：到了自己的極限
撰文：ETtoday
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日本女星道重沙由美在2003年加入早安少女組，並於2014年畢業。她在2023年公開確診強迫症（OCD，強迫性精神官能症簡稱強迫症）的消息，同時減少演藝活動，沒想到時隔1年，她於19日震撼宣佈將於夏日演唱會後引退演藝圈，坦言自己身體狀況已經無法再負荷。
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道重沙由美在聲明中提到，數年來，她每次從舞台上下來、一個人獨處時，就會感到不安和恐懼，而且這些負面情緒無法從腦海中消失，讓她每天都處於很不穩定的狀態，直到1年前確診強迫症，才開始限制活動，只做能完成的工作。
不過，道重沙由美坦言，隨著時間流逝，她開始連原本能做到的事情都無法完成：「在這樣的情況下，繼續活動對我來說變得困難，感覺到了自己的極限，所以我與公司多次討論，最終做出了這個決定。」而她也選擇在加入早安少女組的紀念日宣佈引退消息。
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道重沙由美表示，自己入行至今已有22年，一直都對於粉絲充滿感謝：「無法再與大家見面這點，讓我感到不捨；讓大家感到寂寞，這一點對於曾經經歷過暫停活動的我來說，是最明白不過的。然而，我還是做出了這個選擇，對不起。」她強調接下來的夏日演唱會將會全力以赴：
「做好現在能做的一切，並將感謝之情傳遞給大家。此外，雖然這或許有些任性，但我希望能與最愛的粉絲一起開心地笑，度過歡樂的時光。」
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