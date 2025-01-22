洛杉磯山火｜吳宇森夫妻攜愛犬逃亡　返家驚見鎮家之寶完好無缺

國際名導演吳宇森和妻子牛春龍，住在洛杉磯多年，最近洛杉磯山火肆虐，他們逃家保命，16日帶著兩條小狗回到住家，看到家裡全部蒙塵，所幸庭院裡鎮家之寶觀世音菩薩還在，馬上開始大清掃。



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吳宇森和家人感覺回家真好，有重生的感覺，看到家裡安好，心裡的疲累感全沒了，回家第一餐，妹妹吳飛霞本來要打理，但吳導很堅持，要煮好菜給老婆吃，三道菜快速上桌，吃到滿滿的開心，比起這些日子在外餐風露夜的人幸福多了。

洛杉磯山火肆虐，吳宇森和妻子牛春龍逃家保命。（Reuters）

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工作狂的吳宇森導演仍由妹妹吳飛霞陪著，進辦公室，吳導手上有4部電影，同時進行編劇作業，吳導打算要重新快速進入工作中，牛春龍擔心隨時需要再度撤離，已在收拾一些衣服，以防萬一要再次被疏散。牛春龍表示，17日開始整個喉嚨痛，體內器官都不舒服，感覺器官全被移位，鼻水像壞了的水龍頭，沒有開關的直流洩下來，昏睡了兩天、不斷的咳嗽，聲音至今仍是啞的，不知飄落院子裡的塵土有毒，應該戴口罩打掃。

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吳宇森表示，這一次離家只帶1件睡衣，逃難在女兒尚方家住時，女兒除了特別張羅吃的，還真的是「爸爸樂」型。光是睡衣就買到不手軟，當然禮數周全、爸媽都有買。回家後，經由牛春龍巧手，手工修改，已為吳宇森準備了三套睡衣，萬一還要疏離，衣服夠穿。

吳宇森家的鎮家之寶觀世音菩薩在洛杉磯大火中並無大礙。（倪有純提供）

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