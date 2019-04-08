【山系女神．上集】蔡思貝李佳芯提供行山路線　學女神打卡好簡單

近年不少人都會選擇行山遠足，呼吸新鮮空氣，但當閣下身心舒暢的時候，卻往往忽視了行山路徑的潛在危險，其中馬鞍山吊手岩就屬於高難度的遠足地點，不時有行山人士被困求救，而消防員拯救他們時，又變相將自己陷於險地，所以高估自己的行山能力實屬不智。其實無綫曾推出過《山系女行Yama Girl》，每集都會有美女藝人親身體驗行山路線，一班嬌滴滴的女神都能夠應付自如，以下為大家重溫節目提供的路線，真心講句「唔好再麻煩消防員啦」。

當年的李佳芯及蔡思貝，仲係好青澀。（網上圖片）

孖住閨密好友行山，一來途中有傾有講，亦可以有個照應，而李佳芯和蔡思貝在拍攝《山系女行Yama Girl》，就先去到「香港的後花園」大浪西灣，該處是熱門的行山地點，而且路徑不算崎嶇，沿途可以欣賞自然美景外，之後可以一遊西灣和鹹田灣，該處被譽為港版馬爾代夫，水清沙幼，最適合初接觸行山朋友的最佳起步點。

李佳芯的甜美笑容，充滿健康陽光美。（IG圖片）

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大浪西灣之旅全程3小時。（網上圖片）

繼「大浪西灣」外，李佳芯、蔡思貝再次出動，展開一次印塘海之旅，她們以「鎖羅盤」為旅程的第一站，之後向「鴨洲」和「吉澳」進發，在吉澳優美的澳背塘沙灘散步，又可以品嚐當地特產「手打墨魚丸」，再欣賞美麗的夕陽後，結束「印塘海」的旅程。

蔡思貝喜愛戶外運動，身型確是無得彈。（IG圖片）

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印塘海之旅全程要5小時。（網上圖片）

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喜愛露營的朋友，佳芯和思貝在首季節目介紹的「馬草壟營地」，絕對是一個不錯的選擇，除了她們外，還會加上另一位山系女神曹思詩，露營都是離不開野餐、拍照，三五知己閒聊已經可以Hea足一晚，而該集亦是《山系女行Yama Girl》首季的最後一集。

蔡思貝介紹的「馬草壟營地」。（網上圖片）

其他山系女神出沒地點：

蔡思貝、陳嘉寶：黃龍石澗、大澳、烏蛟騰、西貢郊野公園、馬灣涌、

王敏奕、曹思詩：大嶼山

王敏奕、葉麗嘉：南丫島環島行、

陳嘉寶、曹思詩：西貢白沙洲和鹽田梓

曹思詩、方珈悠：蒲台島

陳嘉寶（IG圖片）

曹思詩（IG圖片）

方珈悠（IG圖片）

王敏奕（IG圖片）