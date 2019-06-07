【婚姻合伙人．劇評】輕鬆看畢一小時　可惜劇情有明顯缺陷？

由高海寧﹑楊明﹑陸永和林秀怡等人主演的電視劇《婚姻合伙人》剛剛播完，此劇一直被外界示為「倉底劇」，不少人都對此劇不抱期待，播出第1﹑2周的7天跨平台總收視也是24點左右，暫未知第3及結局周有否升跌，依暫時成績來看算是一般，不過若然依「倉底貨」來看，其實成績也收貨，並有一些驚喜和可取。

黃德斌飾演的邢呇是男﹑女主角中間的第三者。（劇照）

劇集背景貼地生活化

劇集以香港的地產業為背景，講述一對貝競枝（高海寧飾）和郎朝勇（楊明飾）的愛情故事。故事開頭時間線互相穿插去交代朝勇暗戀競枝多年的事，而節奏也明快易明，交代清晰。而且題材貼地易入口，因為是愛情喜劇，所以當中也有不少笑料，故事輕鬆，沒有嚴肅感，讓人輕輕鬆鬆看完一小時。

演員表現亮眼

高海寧和楊明是第一次做男﹑女主角，但他們其實已累積拍劇經驗，所以二人的演出令人有驚喜，特別是高海寧的演技。她被邢呇（黃德斌飾）強姦後的一場內心戲受觀眾讚賞，能充份把無助感和角色性格融和，沒有呼天搶地，卻能讓人看後心痛她。而楊明的角色也由本來的嬉皮笑臉慢慢發展到後期的憤怒等情緒，帶領觀眾入戲。值得一提的還有劇中的另一條感情線——郎朝仁（陸永飾）和施嘉露（林秀怡飾），陸永一如以往的搞笑，二人的合作也非常有火花，大放笑彈，頗為搶眼。

林秀怡在劇中的表現也不俗，甚有喜劇細胞。（劇照）

故事情節後期太戲劇化

因為故事開了一個不錯的頭，又有演員高海寧和林秀怡「真名上討論區」，間接替劇集宣傳，理應會帶來更大的效果，可是後來的劇情發展卻令人有點失望，因為人物的個性設定慢慢變得模糊失焦。競枝開宗明義就是一個極度貪錢的女子，這是由於小時候被父親拋棄而缺乏安全感，曾因為錢而跟邢呇一起，後來終於認清自己所愛原來是朝勇，所以放棄「大水喉」邢呇，故事發展也交代二人感情愈來愈深，競枝也從愛財到願意用一千萬救老公，但後來公司與朝勇的誤會而又為錢放棄所愛，而朝勇，理應也是深愛女方多年的人，卻不相信競枝，後來又反目成仇，令人覺得劇情未免太戲劇化了吧，像故意營造一次又一次的矛盾和混亂點去刻劃劇情起伏，故令劇集後期的追看性減低。

劇集後半部追看性減少。（劇照）

劇集略有可辯駁之處

其次，劇中也有一些辯駁和不寫實之處。例如郎朝信（湯洛雯飾）對邢呇漸生情愫，但明知他跟自己的大嫂糾纏不清仍然執意？為什麼嘉露看到生母在畫廊的裸體畫就完全打消跟邢呇相認的念頭？而朝仁的性情大變﹑又或是邢呇手術後的性情大變也稍為牽強，不過此劇是一齣輕輕鬆鬆的喜劇，就不為情節作辯駁。

高海寧和楊明演情侶也幾甜蜜。（劇照）

總括來說，因為抽起了《堅離地愛堅離地》而被臨時推出播放的劇來說，也是給了演員們一個表現的機會，讓大家看到了他們更多的可能性，而劇情的輕鬆無壓力也算是在播畢緊張的《鐵探》和《白色強人》中間的一個完美間場。

接棒《婚姻合伙人》的是由郭晉安、馬國明、唐詩詠和李佳芯等演員主演的重頭劇《白色強人》。（資料圖片）

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