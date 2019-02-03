剛於一月底播出「首季最終回」，由葉念琛執導、福斯影視集團（Fox Networks Group）製作的原創迷你劇《心冤》，除了標榜劇情由真人真事改編，以三宗轟動一時的香港奇案作為故事藍本外，演員陣容亦難得強勁，尤以兩大主角 ── 飾演重案組高級督察寶飛鳳（Madam寶）的惠英紅，以及其上司，由謝君豪飾演的總督察祈德勝最搶鏡，金馬影后遇上金馬影帝，兩大演技高手於短短5集劇情裏「激戰」連場，火花四濺，依然勝負難分，觀眾看得肉緊，演的直呼過癮，劇中難辨正邪的謝君豪坦言：「Heavy係Heavy嘅，但就好刺激囉！」 撰文：游大東 攝影：陳順禎、梁碧玲 短片：梁碧玲 旁白：劉希彤 剪接：吳宇峰 專訪場地提供：Dada Bar+Lounge@The Luxe Manor

謝君豪說，拍《心冤》，他很Enjoy，不止因為能夠遇到像惠英紅這種級數的強勁對手，更重要是重拾那份久違的親切感，有回家的感覺，畢竟他近年已全面轉戰內地市場，對上一次拍港劇，已是2014年。「拍《心冤》之前，我好少返嚟香港拍劇拍戲，之後就多番少少（拍了《以青春的名義》和《我的情敵女婿》），有得用廣東話做戲，係自己嘅母語，唔使講國語，所以好開心！」（梁碧玲攝）

說自己角色：祁德勝心哋可能幾好㗎！

煲劇者，心水清。

意思是，經過長年累月勤奮追劇之後，自身已成功訓練出一種劇迷獨有觸覺，甚至稱得上是直覺，知道一套劇能否開拍新一季。

比如《心冤》，去到第5集「首季最終回」最後一刻，觀眾只知道J. Arie飾演的游可藍原來是黑警，但背後的Final Boss當真是她口中所講的「爸爸」？這個「黑警集團」為何要捉走「Madam寶」？他們存在是為了實踐一個怎樣的遠大目標？就連最簡單的一題 ── 到底總督察祁德勝孰正孰邪？很多問題尚未解決，似乎葉念琛構思劇本初期，已沒打算就這樣為故事劃上句號，莫怪乎謝君豪在專訪時也有暗示：「祁德勝心哋可能幾好㗎，你要慢慢睇！佢跣『Madam寶』？一時時，但係跣得佢嚟，又好似有啲意圖，即係有時好似係跣『Madam寶』，其實係為咗幫佢，好難講，要睇之後，即係而家只係第一季，如果有第二季的話，就睇吓葉念琛點樣處理，個劇本仲有好多伏筆㗎！」單憑這句「口句」，《心冤》開拍第二季幾乎是指日可待。

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《心冤》造就金馬影帝影后首次合作，謝君豪直呼過癮，反而紅姐笑說有壓力。「佢係舞台劇演員訓練出來，喺揣摩角色上係霸道一啲，鋒利一啲，同佢又未合作過，所以要做『心理醫生』揣摩下佢嘅演繹，同真實性格有乜嘢差別！」一頂高帽飛過來，謝君豪也不敢雙手迎接，隨即兩句︰「我哋本身不認識，久仰大名，仲要係幾屆金像影后。」（陳順禎攝）

面對惠英紅的超強演技，謝君豪並不心急，反而是埋位後，細心觀察，再調整演繹策略，改變原有力度，避免硬踫。「第一集盤問嗰幕戲，『紅姐』搶咗頭位齖喺度，我就慢慢嚟，好陰柔，唔好同佢硬踫，因為佢已經夠硬（氣勢）㗎喇嘛，如果係硬踫硬，冇意思㗎，但如果相對係佢陰柔呢，咁我就要硬，咁樣先至好玩。」（陳順禎攝）

高手對壘 好Heavy但很刺激

故事之中，因為「Madam寶」的丈夫、由黃秋生飾演的總督察劉偉義被指是「黑警」，令到祁德勝與「Madam寶」不時埋身肉博，衝突連連，「爆晒Seed」爭辯至面紅耳赤的片段有之，坐定定單靠眼神交鋒的場面更多，兩大演技高手齊齊飆戲，令演繹更見張力，當演員最開心的事莫過如此吧？！謝君豪相當認同：「『紅姐』真係好勁，之前我同佢素未謀面，今次係第一次合作，成件事，Heavy係好Heavy嘅，但就好刺激囉！」第一集他坐在陳安立（飾演陳宏志）和J. Arie兩位下屬面前，親自盤問「Madam寶」的那一場戲，雖沒大吵大罵，卻有刀落劍往各有損傷的壓迫感，看得人頭皮發麻，謝君豪解釋，這一幕其實是他們第一天拍攝的戲份。

好戲嘅人，就係可以刺激到我去諗第二啲嘢！ 謝君豪

見招拆招 以陰柔回應霸道

「你睇嘅呢一場戲，係第一日拍嘅！而且我哋又係第一日識，所以呢個狀態好啱我哋兩個（演這一場），唔知對方乜料，所以要互相試探對方，好過癮㗎！」過癮在，因為彼此都是資深演員，有歷練，技巧高，能互補，視乎對手表現，決定留力抑或出盡力，總之點玩都得，互相牽動，發揮最佳狀態。「你知啦，『紅姐』好勁㗎嘛，劇情就講佢等緊我入嚟審佢，呢場戲，開頭就係拍佢先，拍佢第一個反應，佢坐喺度，兩隻手就咁齖咗喺枱面，我就睇，哈哈哈，齖喺度？我知（點做）喇！」謝君豪謂，本來自己也想用這一奇招，結果給惠英姐捷足先登，決定即時轉陣，「好戲嘅人，就係可以刺激到我諗第二啲嘢，『紅姐』搶咗頭位齖喺度，我就慢慢嚟，好陰柔，唔好同佢硬踫，因為佢已經夠硬（氣勢）㗎喇嘛，如果係硬踫硬，冇意思㗎，但如果相對係佢陰柔呢，咁我就要硬，咁樣先至好玩。」他說，正因那一場戲，與「紅姐」各自釋放出來的氣息「一凹一凸」，反過來會帶來火花。

看罷《心冤》，實在摸不清祁德勝孰忠孰奸，他總是行蹤神秘，亦令觀眾深信他有意陷害「Madam寶」，但後來又為了救她而捱了一刀，謝君豪說，故事根本未完，想知道祁德勝是個怎樣的人，得慢慢了解，答案或者會在第二季揭曉。「佢跣『Madam寶』？一時時，但係跣得佢嚟，又好似有啲意圖，即係有時好似係跣『Madam寶』，其實係為咗幫佢，好難講，要睇之後，即係而家只係第一季，如果有第二季的話，就睇吓葉念琛點樣處理，個劇本仲有好多伏筆㗎！」（劇照）

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記得《心冤》尚未播放時，有很多觀眾都難掩擔心：「吓，由『MK活地亞倫』葉念琛做導演......」意即不抱期望便沒失望，我問謝君豪會否擔心此劇最終無法「搣甩」「MK味」，他笑笑口說：「我冇擔心，我仲覺得好興奮𠻹，話晒佢以前都係拍愛情片，而家要拍又碎屍又盛，哈哈哈，冇擔心，係好奇！」（梁碧玲攝）

與導演構思造型 水蒸氣滿佈眼鏡更陰森

「視后」鄧萃雯曾在訪談節目《最佳拍檔》裏說過，大意是指一個角色，成也造型，敗也造型，放在謝君豪於《心冤》裏祁德勝的角色一樣講得通，試想像，若然他不是剃了個光頭，架起眼鏡，身穿黑色乾濕褸、灰色戴頸巾，而是像張衛健在《大帥哥》演狄奇那樣跳跳紮，着的軍服和華衣都是色彩鮮艷又搶眼，怎能夠塑造那種「鐵面神探」的陰森效果？的而且確，謝君豪為了讓這個角色扮相更突出，曾跟導演葉念琛一同構思。

「點解我可以柔住咁去（演），陰住咁去（演）呢，呢個戲路？係因為當時我剃咗頭拍《那年花開月正圓》，我就問導演，我剃咗頭髮，呢個形象做警察得唔得㗎？光頭喎，幹咩探啫？然後導演就好有計，試衫嘅時候，佢就畀件乾濕褸我着，又畀條頸巾我，嗰陣時係夏天呀大佬，咁就真係……變咗呢個人原來係有病㗎，後來又加啲小動作啦，不如就揸個保暖杯，飲熱水。」別小看這個決定，拍出來的效果可以差天共地。謝君豪繼續解釋：「戴住個眼鏡飲熱水，等啲蒸氣冒出嚟，幾好Feel呀，打開杯熱水嚟飲，等啲蒸氣遮住個眼鏡，你都睇唔到佢真定假，亦都唔知佢心入面諗乜嘢，好啱個角色，咁就可以撞到（效果）出嚟，成件事咪好玩囉。」