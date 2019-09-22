【任噏亂評】《娛樂風雲》有老戲骨加持都難救　三大問題必須改善

ViuTV處境喜劇《娛樂風雲》於上星期播完第50集，距離全劇100集的目標已過一半。第一個問題，大家一定會問：「好唔好睇？伏唔伏？」個人愚見：「伏！尤其是第50集的開頭10分鐘，尷尬兼悶。」以一個睇慣了「大台」嘻呵哈嘿式《愛．回家之開心速遞》的角度來說，《娛樂風雲》實實在在是一根雞肋，但要說有沒有看點呢？絕對有，而且《娛樂風雲》只要改善以下三個問題，就足以與大台處境喜劇一戰。

上星期周五剛剛播到第50集，離全劇終還有一半，正好來一個劇評。（電視截圖 / ViuTV）

其實以超過600集的《愛．回家之開心速遞》與只有50集的《娛樂風雲》比較，實在有些不公平。除了睇慣TVB的會存在不少「感情分」外，劇本以至演員亦未必如《開》磨合的這麼好。不過，現階段的《娛樂風雲》就只是一顆藏在岩石中的鑽石，琢磨即可。《卡拉屋企》都是由100多集開始，劇情走向瘋狂才變成神劇，只有50集歷史的《娛樂風雲》是還有發展空間的。

《卡拉屋企》都係百幾集之後先好睇。（網上圖片 / TVB）

1. 劇情、鏡頭剪接太「Hea」



《娛》一劇由最初60集的劇情，更改增加至100集。60集的故事要拉長至100集，其實就會令原來緊湊的劇情變得鬆散。在每集的長度照舊，劇情差不多又或是時間、製作費所限之下，很自然就會在每個場景之中加插更多對白，拉長每個鏡頭，好一點的做法就是加更多小單元、小故事和人物，但似乎只是杯水車薪，做了又做的不夠。如果隨機睇其中一集，會覺得不明所以、又尷尬又「Hea」。再者，《娛》以三集為一個小單元，實在令處境劇可以獨立單集觀看的優點失焦。

呢個鏡頭真係可有可無...（電視截圖 / ViuTV）

剪接上亦看到不少無關痛癢的鏡頭，例如第47集中，盧覓雪（飾嘉媛姐）到公司見袁富華（大楊生）時，一行人在辦公室寒暄一輪後到進辦公室坐下之間，竟然要用足足現10秒，實在讓前一秒盧覓雪與邱傲然（小鮮肉景圖）的互動，以及她與李麗珍（飾練月美）帶來的劇情高潮瞬間冷卻，劇中其他的「Hea」就不在此一一詳述了。

每一幕都好重要，20分鐘的劇情一定緊湊。（電視截圖 / ViuTV）

2. 角色性格唔夠鮮明



提起《開心速遞》，大家好自然會想起又惡又專情的龍力蓮、一無是處的金城安又或是到處收兵的Venus，甚至是清潔姐姐群姐都有鮮明的性格形容；反之，《娛》的新演員就並未發展出個人魅力，場場戲都行行企企、講兩句對白，觀眾又點記得呢？喜劇，故名意義就是要引人發笑，如果演出不夠浮誇搞笑，就很難令觀眾投入。

加返少少小動作，睇起嚟效果就差好遠。（電視截圖 / ViuTV）

就正如上文所說，此劇是有看點的，其一就是資深演員的演出，特別對愛好小鮮肉的嘉媛姐（盧覓雪飾）與「肥肉」輝叔（劉錫賢飾）之間曖味配搭；Bruno（陳國邦飾）與Mary（廖碧兒飾）之間的鬥嘴，以及「夾心人」大楊生（袁富華飾）的演出尤其好看，除此之外，其實何啟華（飾福哥）以及杜小喬（飾編劇姐姐）的演出也有個人特色。演員為自己的角色添加生命力，大至人物設定，小至對話語氣、小動作，都需要他們自行探索。

輝叔同嘉媛姐「邂逅」的這集，是少數好笑的一集。（電視截圖 / ViuTV）

3. 劇情過於平實，唔夠「痴線」



睇喜劇就同睇電影一樣道理，追求的是浮誇又虛構的現實世界，期待那20分鐘的歡樂。可能是《娛》的劇本題材太過貼近現實，演員反應又太真實。《開》正因為每集都存在不少「痴線」劇情和彩蛋，才能令人捧腹大笑。處境喜劇就是要脫離現實、要瘋狂、要搞笑，每一集就是一套超濃縮版的周星馳電影。

陳國邦與廖碧兒演出了公司死對頭的特質，好睇嘅。（電視截圖 / ViuTV）

第46集中嘉媛姐出場的第一句：「我最鍾意食小兔兔。」然後「肉緊」的攬着「小兔兔」景圖，就是瘋狂又搞笑的一幕，不過景圖的反應就略嫌太過生硬，「接唔到戲」。其實劇組只需要添加多些「痴線」的劇情，就能令整套劇煥然一新。

近5集最好笑的一幕，盧覓雪情挑「小兔兔」。（電視截圖 / ViuTV）