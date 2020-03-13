【矚目配角】羅樂林同太太分房九年不離婚：有啲嘢已經各走極端

在《愛·回家之開心速遞》中，羅樂林飾演的大龍生自命風流，擁有四房太太繼續拈花惹草。現實中，羅樂林也先後擁有兩名太太，他於2011年曾說過已與第二名太太陳寶儀（陳寶珠妹妹）離婚，不過依然過著同居生活。但在今次專訪中，羅樂林首次澄清，原來他跟太太並沒有離婚，依然同一屋簷下，只是分房生活。

羅樂林已離婚的消息其實已被傳開十年，一直被以為是單身的他，突然說出自己並未離婚，連記者也感到驚訝，他說：「其實我而家又想喺度講一樣嘢，出面啲人可能未必知，其實你話有冇離婚，其實係冇，只不過係大家分居啫，分居咗好多年。住埋一齊，分居只不過係第一個地方，不過大家分開咗唔同房好耐，無問題，當然每個人分開咗有大家嘅生活。」

當羅樂林說自己其實並未離婚，的確令人驚訝。（葉志明攝）

愛情是一件很奇妙的東西，被互相吸引時，能說出無限優點，但當分開的時候，又可以說出對方無數缺點，但羅樂林沒有說過陳寶儀半句壞話，分開的原因主要是大家的想法愈來愈不同。「有啲嘢已經各走極端，咁都冇所謂喇，你有你唔同，宗教我覺得冇問題，正常嘅宗教都係導人向善，係咪先？你有你諗法，任何嘢都好，總之我永遠，唔啱聽都好，我唔搭嘴，咁咪冇嘢囉。初初喺埋一齊一定唔會有呢種情況，永遠當對方有咩唔啱你都覺得係啱，對方嘅信仰你都覺得係OK嘅，當大家開始慢慢發覺係有問題喇，各方面思想、諗法、所識嘅朋友都唔同，咁咪唔同囉，咁唔同會令你有咩特別唔想一齊，或者分居，呢樣嘢我又諗唔到，總之覺得大家愈嚟愈走極端，咁咪算囉ok，你有你朋友我有我朋友。」



熱戀期的盲目是很多人經歷過的事，相處久了才發現跟對方諸多不夾，羅樂林陳寶儀於1982年結婚，到2011年宣布分開，俗語也云：「勉強冇幸福」，及早選擇分開未必是錯，至少兩人可以維持良好關係。

羅樂林有自己一套與太太相處的方式。（葉志明攝）

但對於普遍的人來說，分開就真的是分開了，剛烈的人也許永遠不會見面，即使關係保持良好也未必再常常相見往來，但羅樂林和陳寶儀竟然仍住在同一間屋裡，如何相處？其實好像也跟普通夫妻無異，不過羅樂林堅持一個做法：「點解兩個人成日嘈呢，你覺得佢有啲嘢唔啱你就去話佢，我嘅嘢唔啱佢又嚟話你，是但一個人去話唔緊要，對另一個人你永遠唔出聲就咩事都冇，你兩個大家各持己見就一定出事。我冇呀，所以我點解可以做到同一屋簷下就係因為，你講咩都係，ok，唔出聲。」

忍讓未必人人做得到，但絕對是個好辦法。（葉志明攝）

既然能夠相處如初，為什麼又要選擇分開？羅樂林表示不能說出一個確實的原因，但他用兩隻字令記者感到有點矛塞頓開—「默默」。很多時，所有事都是默默地發生，甚至連我們自己也來不及發現便出現在我們面前，或者想嘗試找尋原因，但很多一點一滴的小事，細小到連自己也忘記了，但在渺小的東西也會積沙成塔，癥結形成了，發現再也解不開。「父母所謂以前嗰啲指腹為婚嗰啲咁，都可以相處一路白頭到老，但依家你見好多，嘩，好激情，非你唔嫁，一定要成世同你喺埋一齊，講呀嘛，但唔使兩年，已經又分開，好多呀，依家年代唔同，所以依家婚姻係好，我覺得同個社會都係掛鈎嘅，個社會就係進步，任何嘢都快。」又或者，羅樂林所講的現今愛情，也是每個人所面對的東西。

70歲的羅樂林，依然相當有活力。（葉志明攝）

與老婆相處四十多年，羅樂林坦然分開後也沒有再想復合之類的事，只要大家相處和諧，大家依然會像家人般相處，他說：「我係煮埋俾佢食，屋企全部都係，你哋要食咩，咁我煮囉，我都係照煮。冇諗（復合），咁幾廿歲人都冇話諗點樣再分開，再復合嗰啲，冇啦，呢啲太複雜，做好自己本份，同埋做好依家自己工作，第一，最緊要。第二，身邊我自己幾個囡開心，佢哋每日有咩都同個老竇聯絡。」講起自己三個囡囡，羅樂林笑逐顏開，他說囡囡們會找他去蘭桂坊飲酒；囡囡們會買口罩、消毒液給他；囡囡們又會幫他買一部新電話。最重要的是，三位女兒都相當懂事，「佢哋全部佢有佢哋嘅，好叻，三個對住佢（陳寶儀），喺同佢哋嘅世界又可以共存，一嚟到我呢度，知道我唔鍾意乜嘢鍾意乜嘢，，所以我話佢哋幾個好。好開心，佢哋令到個屋企唔會添麻煩，好識諗，三個都唔同媽媽，佢哋都可以，我大囡同第二係之前嗰個（太太），三個相處得好好。」

羅樂林一家依然會一起食飯，十分幸福。（IG@陳志健）

有女萬事足，放在羅樂林身上是最好不過的形容。今年71歲的他，九年前與老婆分開，或者有很多人認為，去到這個年紀何必再要搞那麼多動作，反正都過了那麼多年，好醜好壞忍到最後就算了吧。但他就是不走世人的路，分開後也沒有新的一半，純粹忠於自己的想法。每對戀人的相處方式也不同，換個方式去愛你，或者這就是羅樂林的愛情之道。

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