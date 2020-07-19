【新冠肺炎】施匡翹確診　《刑偵日記》姜皓文、王浩信檢測有結果

撰文：林迅景
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24歲香港歌手施匡翹亦不幸染上新冠肺炎（COVID-19），成為首位確診的香港藝人！據了解，她與經理人Apple姐（劉麗萍）、同公司一名宣傳人員佳哥以及Apple姐的男友麥德羅亦已確診，並正在隔離病房接受治療中。
（Instagram/@zaina_sze）
施匡翹在確診前數天亦到過無綫（TVB）電視城參與節目錄影以及上戲劇班等工作。前（18/07）消息傳出後，與她有過接觸的藝人亦相繼前往醫院進行病毒檢測。
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施匡翹確診後不足一日，TVB已經在電視城進行大規模消毒清潔，以及安排緊密接觸者接受新冠病毒檢測。
TVB對外發消息，已作大規模消毒清潔。
【新冠肺炎】施匡翹確診牽連隨時過百 TVB內部流出病毒測試名單
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同時，《刑偵日記》監製 關樹明亦對外通知，表示劇中演員姜皓文、王浩信，袁偉豪和黃智雯等演員，已作covid-19快速測試，並全部結果為 陰性。據資料顯示，劇中戴祖儀、游嘉欣以及黃子桐均與施匡翹有過接觸。
《刑偵日記》監製關樹明通知，劇中演員作covid-19快速測試，並全部結果為陰性。
《刑偵日記》劇中演員接受新冠肺炎檢測，結果為陰性：
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