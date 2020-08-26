《以家人之名》Hit爆！只要約定就是一起生活的家人？3招勾起共鳴

由華策影視出品的內地劇集《以家人之名》正在湖南衛視和芒果TV熱播，播出十多天以來收視率穩居CSM59城和全國網榜首，在芒果TV斬獲20.7億次播放。主角「尖尖、凌霄、子秋三兄妹」相互扶持、逐漸長大，熱度也隨之持續走高。

《以家人之名》劇評：又一齣《同一屋簷下》？沒有血緣的親情羈絆

《以家人之名》的類型很難定義。它描摹青春，但點到即止，不肆意張狂。它有家庭劇的溫情，卻不誇大生活中的難題，用生活點滴溫潤人心。劇中的三個年輕人，向我們展現了另類家庭的親情關係。在擁擠的家庭劇創作賽道上，這部劇另闢蹊徑。

1. 家庭倫理劇創作的精巧分叉

隨著近兩年現實主義創作導向的回歸，現實題材劇作成為熒屏主流，其中家庭劇又佔不少比例。國產劇一直擅長對家庭的細緻描摹。從早期對婆媳關係的刻劃到最近以原生家庭、親子關係、男女性別張力為切口，家庭劇魅力不減、常寫常新。

隨著社會不斷發展，家庭結構愈發多樣。對於家庭劇而言，選取什麼樣的家庭才更有代表性，展現什麼樣的家庭問題才是觀眾的最大公約數，是擺在創作者面前的難題。與其一頭扎進去，在各種話題間徘徊，不如另闢蹊徑。《以家人之名》便將鏡頭對準「拼湊」而成的三兄妹。

劇集從凌霄（宋威龍飾）隨爸爸凌和平（張晞臨飾）搬來成為李尖尖（譚松韻飾）的鄰居寫起，再到李海潮（塗松岩飾）將相親對象的兒子賀子秋（張新成飾）接回家中，兩個單親爸爸帶著三個孩子組成了「特別家庭」。

隨著劇集的熱播，有觀眾覺得這個以樂觀擊退苦難的重組家庭不太實際，關於《以家人之名》「真不真」的討論愈演愈烈。畢竟每個人都有自己家庭生活的經歷，如果寫日常發生的矛盾，誰都能快速代入。而《以家人之名》的故事的確不容易在生活中找到對標。如果每位普通觀眾都以己度人，用個體經驗來評判典型事件中的典型人物，那麼「真不真」的問題就無解了。

在探討家庭劇「真不真」之前，不妨先回答兩個問題，這部劇是否符合觀眾對家庭生活的美好期待？它是否打破了親情關係的刻板印象，增進了你對家庭情感的了解？如果是的話，那麼它在創作上的努力就值得肯定。「三人的高中生活」巧就巧在藉非血緣家庭的視角，提供了消化家庭成員關係的空間。這不僅考驗了三人的兄妹關係，也加深了觀眾對「特別家庭」的理解。

李尖尖頗有說一不二的「大家姐」氣派，大哥凌霄、小哥賀子秋分當左右護法給了她天不怕地不怕的自信。凌霄看似冷淡，可只要是和李尖尖有關，他格外用心。賀子秋則是體力擔當，家務活、跑腿全包攬，但該收的費用，他也「毫不含糊」。

李尖尖頗有說一不二的「大家姐」氣派，大哥凌霄、小哥賀子秋分當左右護法給了她天不怕地不怕的自信。（《以家人之名》劇照）

賀子秋和凌霄出國留學，特殊家庭的親情開始遭受檢驗。誠然，離開9年，哥哥們誰都未曾回家探望，不合常理。但劇情透露兩人背後各有隱情，有待後文交代。從目前的情況來看，因為妹妹牙疼凌霄當了牙醫，因為妹妹愛甜品賀子秋成了甜品師，這種一切盡在不言中的付出，一波接著一波，換誰能不感動呢？

2. 彼此改造的三兄妹

非血緣家庭的建構，最能體現這個特殊家庭的別樣形態，以及家庭成員之間的彼此改造。在這種環境里長大的李尖尖是個假小子，她神經大條、少有煩惱，在全家庇護下，她是最晚知晚覺的那一個。這讓她形成了樂觀、善良、仗義的性格特點，也造成了缺乏沉著處事的能力缺陷。李尖尖見義勇為想從小混混手裡救出齊明月和小哥，孤身入虎穴不成，還得搬來大哥凌霄當救兵，斥退對方。經歷過生活的磨礪，才發現兩位哥哥都不可或缺。

李尖尖見義勇為想從小混混手裡救出齊明月和小哥，孤身入虎穴不成，還得搬來大哥凌霄當救兵，斥退對方。（《以家人之名》劇照截圖）

當然，當學霸的妹妹，李尖尖心意一定要足。哥哥們要高考了，她提前踩點畫好路線圖，掐算吉時。不僅檢查必勝紅底褲，還得提醒「吻過」的獨門秘笈。但這些都是花拳繡腿，哥哥們的實力才是硬通貨。

凌霄為什麼總能超然世外、與世無爭？從小父母的無盡爭吵塑造了他內斂、壓抑的性格。同時，他對周圍的世界鈍感力十足，以靜制動，用沉默掩飾內心的情緒，喜怒不形於色，剛好與李尖尖互補。

最慢融入家庭的賀子秋渴望被愛，因失去過家庭的溫䁔，所以才倍加珍惜。他把所有愛寄託在李家，無論是在學習還是家務勞動上，他盡全力做到最好。如果沒有李尖尖他怎樣都好，但一進入妹妹的領域，他就是全「支持妹妹」才算好。

最慢融入家庭的賀子秋（張新成飾）渴望被愛，因失去過家庭的溫䁔，所以才倍加珍惜。（《以家人之名》劇照）

家庭劇中的喜劇橋段難寫，尤其是不胳肢人的笑更難，但《以家人之名》卻做到了名場面接連不斷，抖音等短影片平台cut集錦傳播廣泛，觀眾在微博、知乎等社交網站討論不斷…

李尖尖宣布自己「Ｍ到」時，莊重嚴肅，本該低調對待的生理問題被當新聞公佈，惹得一桌子男人尷尬。但想來想去，還不是「特殊家庭」所致，觀眾在歡笑之餘加了一點兒心疼。

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隨著時間發展，以兄妹三人為核心的敘事線索是明線，但少不了的是原生家庭的暗線羈絆，平衡與失衡角力不斷。「情緒熔斷」可能只發生在一剎那，生活的瑣碎能夠擊垮一個人，但同樣能讓一個人迅速回血。凌霄累了不想吃飯，可看到蹦蹦跳跳的李尖尖卻變了念頭。對生活情境的準確捕捉，是《以家人之名》難能可貴之處。

那些兄妹相處的細節，也成為人物彼此治癒的見證。天台看流星那場戲，李尖尖對著流星高聲呼喊媽媽，希望母親能在天上看到她。賀子秋和凌霄心疼李尖尖的同時，他們也在默默舔舐自己的傷口。原生家庭的傷痛確實會影響一個人，但兄妹三人攜手前行，終究能扛過更多風雨。

正如留學歸來的凌霄談到妹妹時說，「比起她對我，我對她真的不夠。」在這個家庭中，愛的表現是為了讓別人更好，這種始於親情的初心不應被質疑。至於其他情愫，有待長大之後的人物審慎對待。但因此全盤否定之前的親情表達，恐怕有失公允。

3. 被捕獲、放大的「成長瞬間」

最後《以家人之名》裡，還有不少讓人感動的細節。

在美術置景方面，《以家人之名》注重還原90後的生活年代。李海潮的麵館、凌和平家的陳設，都有豐富的生活質感。電視機中播放著《黑貓警長》的動畫片，李尖尖三兄妹手捧西瓜圍坐跟前，那是不少80、90後的童年記憶。

長大其實就是一瞬間的事情，是別人都不知道，只有自己知道的一瞬間，感受到生活的重量的那一瞬間。這個瞬間有可能是下一秒，明天，也可能是十年二十年，甚至是一輩子。 凌霄

在這個真實的環境中，主角們得以成長，與孩子相伴成長的還有父輩。

和耳提面命的教導式家長不同，《以家人之名》中的兩個爸爸頗讓人驚喜。他們一個愛做飯、感情細膩，一個愛工作，乾脆爽快，但都秉持「包容」二字。相親對象賀梅借錢後不辭而別，留下子秋在外婆家每日用稚嫩的肩膀背豬菜，李海潮不計前嫌，毅然肩負起撫養子秋的責任。

除此之外，不斷發展的還有友情和愛情。

李尖尖與齊明月（孫銥飾）、唐燦（何瑞賢飾）的閨蜜團愈加穩固。（《以家人之名》劇照）

從「不打不相識」到「生活在同一屋簷下」，李尖尖與齊明月（孫銥飾）、唐燦（何瑞賢飾）的閨蜜團愈加穩固。除了為彼此的感情問題操心，她們還互動不斷，就連「李尖尖能不能吃糖」的一個小問題，三人都能歡快地爭論一番。

說回到李尖尖和凌霄、賀子秋的關係，從年少時李尖尖「讓凌霄不要敲自己腦袋，不然敲傻了凌霄娶她嗎」的玩笑，到長大後兩位哥哥紛紛表白，人物需要時間適應新的關係。關於人物之間的愛情平衡，不妨對這部劇有更多期待。

夾雜著青春、家庭、友情與愛情，《以家人之名》的主題很難用一句話歸納總結。但在「承受著，失去著，依然迎著遠方」的歌聲裡，所有人都被愛治愈，在家庭中成長。故事還未過半，我們繼續追劇。

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