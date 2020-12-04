《王冠》劇評：無論戴安娜與英女王　都只是被王權騎劫人生的凡人

11月15日，備受期待的歷史劇《王冠 The Crown》第四季上線，開播第二天就登臨美國和英國兩大市場NETFLIX每日熱度榜冠軍，結束了神劇《后翼棄兵The Queen's Gambit》的連冠。該劇在國內也有不小的熱度，口碑一如前三季，維持了豆瓣9.2的高分。

究其原因，除了前三部精良製作積攢起來的高口碑之外，就是普羅大眾對英國王室永無止境的好奇與窺私慾望了。尤其第四季中，故事來到了80年代，最為人熟知的王室狗血八卦——戴安娜（Princess Diana）、查理斯（Prince Charles）與卡米拉（Camilla）之間的情感糾葛吸引了大部分觀眾的注意力。

除此之外，與這個古老家族息息相關的，還有被稱為「鐵娘子」的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）。英國首位女首相與伊麗莎白二世 (Queen Elizabeth II) 之間的衝突、博弈與和解成為劇中的另一條主線。

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王室之下的人性悲劇

從女王本人到瑪嘉烈公主（Princess Margaret），再到查理斯與戴安娜，王室的婚姻悲劇已經是老生常談。而劇中，戴安娜更是這個墨守成規的製度下最大的犧牲品。

作為最合適的王妃人選，年輕的戴安娜接受了整個王室的審視。她被挑中的原因有貴族的出身、美麗的容貌、單純的性格，唯獨沒有她憧憬的愛情。在「巴爾莫勒爾測試」中，戴安娜幫助菲臘親王（Prince Philip）獵得了鹿，贏得了王室的接納，而自己也成為了被王室獵獲的戰利品。

王室的婚姻悲劇已經是老生常談。而劇中，戴安娜更是這個墨守成規的製度下最大的犧牲品。（《王冠》劇照）

雖然有一比一還原的戴妃婚紗，但並沒有如觀眾期待的童話般的世紀婚禮。因為在此之前，她已經知道了未來丈夫另有所愛，嚐到了王室的冷漠疏離。劇中對婚禮輕描淡寫，戴安娜披上婚紗，獨自佇立，而從那刻起，童話就結束了。

在這段感情糾葛裡，查理斯是幸運的，王儲的身份讓他擁有豁免權；卡米拉是聰明的，她知道嫁入王室的悲哀，也知道取代戴安娜會招致公眾的責難，於是躲在聚光燈背後，安然享受查理斯的偏愛。

而戴安娜在註定不幸的婚姻中幾次掙扎無果，她求助女王，女王冷漠回應；她為查理斯跳舞，卻被他指責和嘲諷；她投身慈善，獲得平民愛戴，卻被王室嘲諷。而戴安娜始終沒能理解進入王室意味著什麼，王室期待戴安娜成為一個乖巧聽話、無知無覺的花瓶，而她始終期待獲得所謂「家人」的愛。

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不幸的是，所謂的王室本身就是感情淡薄的地方，在他們眼裡有更重要的東西需要維護。

瑪嘉烈公主發現兩位有精神疾病的遠親被關在一家隱秘的精神病院中，而在王室家族的記錄裡，她們已經「被過世」了。事實上一共有五位親人遭受了這樣的殘忍對待。為了避免王室血統被質疑，撼動已經岌岌可危的世襲制度，親人的存在也可以被輕易抹去。

知道真相的瑪嘉烈崩潰道︰

如果你不符合完美的模型，沉默、盡職、謙卑，那你就會被一腳踢開，或被藏起來，或許更糟，被宣布死亡！ 瑪嘉烈公主（Princess Margaret）

英女王原來有一對表姊妹，她們名叫Katherine Bowes-Lyon與Nerissa Bowes-Lyon，因有先天性智能障礙，故一直不為家族所喜。有指二人長期被關於精神病院，以免家醜外傳，最後二人鬱鬱而終（網上圖片）

這句話不止是那五個被抹去存在的遠親，說的也是瑪嘉烈自己，甚至還有查理斯、戴安娜，以及被這個王室裹挾，造成人生悲劇的每一個人。最終菲臘親王道出了這個王室的真相︰

這個體系中的每一個人都是迷失的、不相關的局外人，除了唯一那一個人（女王）是重要的。 菲臘親王（Prince Philip）

王室的存在是造神，女王無疑是站在中心的那一個。她在漫長的時光中被不斷地規訓，甚至對自己的孩子也失去了最平常的情感。而身在其中的每一個人，都在掙扎和妥協中消耗著人生。

英女王細妹瑪嘉烈公主二十多歲時戀上已婚空軍軍官，二人戀事被各方阻撓。最後她下嫁一名攝影師，但未能收穫美滿的婚姻（《王冠》劇照）

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名存實亡的王權

第四季中，劇集採用了更多元的敘述視角。第五集改編了失業平民Michael Fagan闖入白金漢宮的歷史事件。這集描述了當時倫敦的高失業率下平民落魄困窘的生活境遇，這與王室的富庶奢華形成鮮明的對比。

經歷了失業、求職失敗、多次申訴無果，Fagan一氣之下翻牆進入了白金漢宮，直接與女王對話。這一段處理得頗有喜劇感，莊嚴宮殿的守衛形同虛設，讓毫無準備的Fagan輕而易舉地入侵了兩次，Fagan甚至在白金漢宮裡開了一瓶紅酒。而這一次特殊的「上訪」並沒有結果，女王聽完Fagan的訴說，平靜地與他握手，「我會記住你說的話。」然後，他被警察帶走，住進了精神病院。

Fagan翻牆進入了白金漢宮，直接與女王對話。（《王冠》截圖）

戴卓爾夫人的鐵腕並沒有被女王的同理心扭轉。事實上，雖然每一次會面都是戴卓爾夫人向女王行禮，但二人的多次交鋒最終結果都是女王的讓步。比如，戴卓爾夫人簽署了48國起草的關於南非政權實施種族隔離政策的文件，女王信心滿滿認為是自己的勝利，但事實上，文件修改的主動權始終在戴卓爾夫人手中。

在現代民主社會中，王權名存實亡，女王被要求無條件地支持首相，並且不能表達任何政見。當女王與首相政見上的分歧被曝光在大眾面前，最終的解決方式只有把錯誤推向一個無關緊要的「罪魁禍首」，維持表面的和諧與體面。

戴卓爾夫人的鐵腕並沒有被女王的同理心扭轉。（《王冠》劇照）

王室成為了一個圖騰。他們存在的最大意義似乎只剩下打扮得光鮮亮麗出現在各種公共場合，展現出高貴、無私、親和的形象，接受人民的愛戴，又或者在背後為人民提供茶餘飯後的談資。

時至2020 ，王室也在悄然發生著改變，威廉王子（Prince William）娶了平民王妃，而哈里王子（Prince Harry）則退出了英國王室。王室的神秘與高貴似乎正在一步一步消解。英國的下一段「凡爾賽文學」將走向何方，普羅大眾依然期待著。

【同場加映】雖然《王冠》因劇情需要不免為求Juicy而加鹽加醋，但其服化道的製作仍非常精良，按圖即睇Emma Corrin飾演戴妃的造型：

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