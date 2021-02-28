吳孟達逝世｜有網民質疑「只是戲子」卻大肆報道　黃子佼高EQ回應

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-28 19:15

吳孟達病逝後， 曾主持過金馬獎的黃子佼在臉書發文，憶起當時在頒獎典禮上的一段表演，與吳孟達的簡短互動，讓他印象深刻，不過有網友則酸吳孟達只是名戲子，不懂為何媒體要大肆渲染報導，而黃子佼則高EQ的給予正面回應。

黃子佼發文緬懷吳孟達，不料有網友留言酸「說真的吳只是名戲子，厲害的是導演而不是他或周星馳，就不明白為啥每當演員或歌星去世一定會被大肆渲染，每天一堆人去世，每個人都是平凡的人，怎麼就不去一一的報導？莫名其妙」，而黃子佼也發文回應「每個生命都很重要，但我們發文有感觸的，往往是與生命歷程有關的那些，未必是名人，也許也是一個身邊親人，重要的是彼此有過連結嗎？一名您口裡的戲子，曾經帶很多人歡樂喔！」。

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之後而該名網友則疑似刪除了留言，其他網友想要留言回應這名酸民，黃子佼則安撫大家「大家乖乖，這篇，是我想表達謝意與緬懷的影片。留言大樓刪了也好，畢竟是一棟歪樓呀。我們好好謝謝達叔比較重要啦，不必要節外生枝」，同時也高EQ正面提醒大家「他是因為被我們提點了更棒的理性思維而動作。這對他的未來更好。而各位，我們就別那樣囉，不然豈不是變成同一路的作風？」。

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