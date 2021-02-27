吳孟達與周星馳堪稱神級拍檔　因拍《功夫》不和︰昔日友情不復見

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-27 18:28

藝人吳孟達1973年加入無線電視藝員訓練班，多年來擔任配角角色，是一位出色的演員。1989年在劇集《他來自江湖》與周星馳首次合作，兩父子演飾出神默契，大獲好評，自此成為星爺的最佳拍檔，當星爺踏入影圈後，二人依然拍住上，形影不離，電影中首次合作的《賭聖》，三叔一角更深入民心，並創下$4,000萬票房佳績。不過二人後來因為拍攝《功夫》的檔期問題，傳出不和，自此便沒再合作。

吳孟達跟周星馳的緣份始於1989年經典無綫劇《他來自江湖》。（網上圖片）

吳孟達跟周星馳的緣份始於1989年經典無綫劇《他來自江湖》。

由《賭聖》開始，計及吳孟達與周星馳分別客串的的《賭聖延續篇：賭霸》及《新精武門1991》，二人合作已超過20部電影。當中更不乏經典的《整蠱專家》、《賭俠》、《上海灘賭聖》、《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》、《審死官》、《九品芝麻官》、《食神》、《喜劇之王》等等。

《賭聖》創下＄4000萬票房，亦奠定他與星爺的合作關係。（《賭聖》影片截圖）

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一直被外畀視為最佳拍檔的二人，去到《少林足球》更創下當年香港票房最高紀錄。2004年，周星馳開籌拍《功夫》，有指當時星爺口頭承諾會找吳孟達參與演出，而達哥亦特別預留檔期，可惜最後埋班時沒有預他。

趙薇在2001年的《少林足球》中飾演醜女阿梅，而這部作品亦成為吳孟達與星爺銀幕上最後合作。（《少林足球》劇照）

不和之說一直口耳相傳，後來吳孟達曾公開表示，當日拍《功夫》時，本來有預留主要角色給他，但最終無疾而終，為他預留檔期而推掉的工作，估計損失近百萬。後來吳孟達在內地訪問節目中亦有提及二人後來的關係︰「我們並未交惡，但因朋友友圈不同而漸行漸遠。」他更說︰「昔日的友情和默契已不復見，可能是大家身份和想法已經不同，有點老死不相往來的感覺。」對此達哥還是感到遺憾，希望能跟對方坐下來談談。他更透露在拍《美人魚》時，星爺都有邀請他演出，但因為當時身體狀況欠佳，拒絕了，二人最後一次合作是2000年的《少林足球》。