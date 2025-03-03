趙露思罹失語症後復工　直播帶貨口齒伶俐　遭網民質疑詐病炒作

內地女星趙露思，去年底因罹患失語症、短暫性失聰，全身僵硬努力學走路，連拿湯匙都很吃力，令人心疼。



內地女星趙露思直播帶貨賣口紅，氣色紅潤、講話清晰，復原狀況非常良好（抖音＠完美日記官方旗艦店直播截圖）

內地女星趙露思直播帶貨賣口紅，氣色紅潤、講話清晰，復原狀況非常良好（抖音＠完美日記官方旗艦店直播截圖）

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養病期間更驚爆曾被前老闆暴力毆打，掀起演藝圈驚濤駭浪，她休養一個月閃電在1月25日復工，出席品牌公益活動，並參與直播，但當時被不少粉絲痛批經紀公司死要錢，太快讓她復出。

趙露思昨天再度直播帶貨賣唇膏，氣色紅潤、講話清晰，復原狀況非常良好，也讓不少粉絲安心不少。

但也有網友直言，應該還是好好休養、準備拍戲，直播帶貨好廉價的感覺，也有網友開始質疑她是否「裝病」。

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趙露思的復原狀況一直是外界的焦點，日前有網友在路上偶遇她外出散步，雖然已經可以走路，但仍需要拄拐杖，而近期有網友巧遇趙露思現身山區錄製公益節目，她已不需要拐杖，整體狀態也非常好。

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