BLACKPINK Rosé近日仙氣造型惹熱議　氛圍感慵懶辮子超簡單教學

BLACKPINK成員Rosé（朴彩瑛）以168公分的高挑身材與獨特的「冰山美人」氣質擄獲無數粉絲喜愛，她自2020年與2024年先後獲選為YSL全球品牌大使及YSL Beauty品牌大使，因此獲得「人間YSL」的美譽。



近日，Rosé應邀出席YSL時裝大秀，以一襲白色平口連衣裙搭配鬆散單股辮造型優雅現身，絕美仙氣造型瞬間成為話題焦點，完美展現YSL簡約高貴的品牌魅力！

BLACKPINK Rosé YSL時裝騷髮型解析，輕鬆學習女神招牌公主氣質辮子髮型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

BLACKPINK Rosé慵懶辮子編髮造型教學（IG@roses_are_rosie；01製圖）

+ 16

BLACKPINK Rosé出席YSL大秀仙氣造型引熱議！

BLACKPINK的Rosé近日出席YSL大秀，身穿一襲白色荷葉邊平口連身裙，搭配慵懶金髮辮子造型，雖然這款裙子並沒有強調腰身，隱藏了她的身材曲線，但整體造型呈現出一種剛睡醒般的公主氣質，朦朧美感十足，這次她的辮子髮型也引發了不少討論，現在就來教大家如何輕鬆打造這款迷人造型！

BLACKPINK Rosé慵懶辮子髮型綁法

BLACKPINK Rosé的慵懶辮子髮型並不是單純的單股辮，而是經過一些技巧的編織。首先，將頭髮分成三部分：左側、右側和中間部分，用橡皮筋將中間部分固定，再將左右兩側的頭髮交叉至中間頭髮的上方，然後編成三股辮。

這樣的編髮方式不僅能讓辮子更牢固，也能保持較長時間的造型，同時打造出慵懶又不失自然的氛圍，完成編髮後，將辮子稍微拉鬆，增加髮型的寬度與層次感，營造出更加豐盈的效果。

同場加映：2025春夏｜5款韓系果凍捲髮造型推薦 BLACKPINK Rosé同款勁瘦面（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

ROSE的慵懶辮子髮型不僅展現了她獨特的時尚品味，還讓她在YSL大秀上散發出迷人的公主氣質，這款髮型簡單卻充滿魅力，無論是日常穿搭還是紅毯造型，都能輕鬆打造出自然、優雅的風格！趕緊將上述慵懶辮子打造技巧學起來，試著綁看看吧！

同場加映：BLACKPINK ROSÉ長期漂髮髮量稀疏？整理漂染受損4關鍵+3護理方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

延伸閱讀：

2025 女生髮型捲髮整理推薦：Sana 旁分內彎捲髮、Karina 層次鮑伯內彎⋯！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】