中風｜無法舉手、微笑恐中風前兆？醫揭把握1黃金時間斷絕後遺症

腦中風是一種急性發作的症狀，常常以單側手腳無力、臉歪嘴斜或口齒不清為明顯徵兆，若是民眾發現身邊的人有產生類似腦中風的症狀，一定要及早打緊急求助電話送患者就醫治療。



醫師強調，若到院後判別為「缺血型腦中風」，最好要搶在有症狀後的4.5小時內，對患者進行治療，才有機會杜絕後遺症的發生。

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無法舉手、微笑、說你好！醫警告恐中風前兆

腦中風發作總是迅速又突然，發生當下，許多人都搞不清楚狀況，台灣國泰綜合醫院神經外科主治醫師許斯凱表示，腦中風的症狀多變，取決於受損區域的具體位置，以下分別說明：

- 運動區受損：患者恐出現單側肢體無力、臉部偏斜、語言不清或吞嚥困難。

- 語言區受損：可能導致突發性失語。

- 視覺區受損：恐出現視野缺失。

- 腦幹受損：恐表達不清、吞嚥困難或複視。

- 小腦受損：可能出現步態不穩、暈眩。



許斯凱指出，民眾如果出現急性的局部神經不協調的症狀，可以快速反應，是否有中風的可能性。如果民眾還是擔心無法快速簡易判斷是否患上中風，台灣腦中風學會為了提高民眾對於中風的早期識別，也曾提出簡單的記憶口訣：舉手、微笑、說你好。這意味著，民眾若出現突發性症狀，應嘗試進行這三項動作，若做不到，則可能是腦中風的徵兆，此時應記下發作時間並盡速撥打緊急求助電話求助。

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

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腦中風的型式有哪些？

許斯凱解釋，臨床上腦中風可以分為2種型式，一種是因為腦內出血而造成的，稱之為「出血型腦中風」；另一種為因腦內的血管阻塞所導致，稱之為「缺血型腦中風」，其佔腦中風患者7成。而缺血型的中風又可以稱為腦梗塞，其主要是由血栓、動脈粥狀硬化等因素，造成腦血管堵塞，進而導致腦細胞因缺氧而死亡。

腦中風治療的關鍵為何？

許斯凱提醒，「時間」是治療急性缺血型腦中風至關重要的因素，尤其，急性缺血性腦中風的患者，在血管阻塞剛發生的數小時內，腦部的組織並不會馬上壞死，只要血管重新開通，腦組織功能就能恢復正常功能，這些處於缺血狀態但尚未死亡的腦組織稱為缺血半影區（penumbra）。

許斯凱說明，急性缺血性腦中風經過4.5小時後，有時會因為缺血過久而腦部缺血半影區超過一半轉變成不可逆的梗塞壞死區；而在經過6到8小時後，也有個案幾乎整個缺血半影區都會轉變為不可逆的壞死核心。病患是否能夠快速獲得治療，往往仰賴其對於中風是否發現得早。及時有效的治療，可以減少長期殘障的後遺症。

5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

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缺血型腦中風的黃金治療時間為何？

許斯凱指出，如果到院後判定為缺血型腦中風，在臨床上的處置現況，通常在發生症狀後到院24小時內，必須啟動急性腦中風團隊治療流程。

他進一步解釋，若確定為缺血型腦中風，患者在發生症狀4.5小時內，有機會可施打血栓溶解劑（IV rt-PA thrombolysis）治療；而如果臨床評估症狀過於嚴重，或是病患到醫院時已經超過4.5小時但未滿24小時，可視情況採取顱內動脈機械取栓術（Intra-arterial mechanical throbectomy）；但如果個案既不適合血栓溶解劑治療，也不適合做顱內動脈機械取栓術，可能便只能選擇藥物治療，藥物治療的效果相對較差。

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