預防中風失智｜這樣做可以讓大腦「凍齡」！謹記均衡飲食控制三高

失智症是一種不明原因的進行性、神經退化性疾病，95%失智症，目前無藥物可治癒。但一項外國最新研究發現，高達60%的腦中風及40%的失智症可歸因於「可改變的風險因子」，也就是說民眾只要從日常生活及飲食改變起，就可以預防失智及中風。



根據2023年發表於《神經學前沿》（Frontiers in Neurology）的研究，高達60%的腦中風及40%的失智症可歸因於可改變的風險因子。研究顯示，腦中風發作迅速且嚴重，可能影響肢體活動與語言功能，甚至導致死亡。值得注意的是，中風後的患者約30%會出現失智症狀。

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大腦分數愈高，腦中風、失智風險愈低

為此，研究團隊開發了「大腦保健評分表」（Brain Care Score, BCS），台灣董氏基金會表示，不同於一般著重於心血管健康的評分標準，BCS特別納入失智風險評估，並涵蓋中風、心血管疾病及多種癌症的可調控因素。當大腦保健分數提高5分，發生中風或失智症的風險在不同年齡層均可顯著降低：

- 50歲以下：風險降低50%

- 50-59歲：風險降低46%

- 60歲以上：風險降低22%



由此顯示，愈早養成健康習慣，預防效果愈顯著。董氏基金會表示，透過BCS評估，民眾可在認知能力下降前提早應對，減少疾病風險，確保大腦健康。

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檢測一下你的大腦分數

台灣董氏基金會心理衛生中心主任許惠玉表示，民眾應提早儲備健康資本，以因應突發健康問題，特別是在50歲前預先部署。「大腦保健評分表」涵蓋三大健康指標：生活方式、社交互動與身體狀況，總分19分，分數愈高，中風與失智風險愈低。評分標準包括：

- 不吸煙或已戒煙（2分）

- 每晚睡足7小時（1分）

- 每月與親友相聚（1分）

- 不飲酒或僅在特殊場合飲酒（2分）

- 每日攝取5份蔬果、少紅肉、攝取全穀類（3分）



這樣做可以讓大腦「凍齡」

許惠玉強調，養成健康習慣可有效預防中風與失智，建議民眾從日常生活中落實以下行動：

- 均衡飲食：選擇健康食材，減少加工食品攝取

- 規律運動：維持身體活動，促進血液循環

- 控制三高：穩定血壓、血糖、血脂

- 保持良好睡眠：每日睡滿7小時，減少大腦衰退

- 戒煙限酒：避免增加心血管疾病與失智風險

- 紓解壓力：適時放鬆，避免慢性壓力影響健康

- 維持社交互動：與親友聯繫，降低孤獨感與失智風險



預防失智與中風，不是未來的事，而是從現在開始的選擇。許惠玉說，養成健康的飲食、運動、睡眠與社交習慣，不僅能降低失智與中風風險，更能讓大腦「凍齡」。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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