從藏海傳解構古裝劇轉型實錄　長安的荔枝、太平年誰將成為新劇王

【藏海傳／陸劇推薦】大陸古偶劇固然年年出爆款，但今後，「落地」古裝劇可能更吃香。今年，前有把時代背景放在盛唐時期、為觀眾科普了中國國花牡丹種植技巧的《國色芳華》；後有被稱為「三國同人文」的《折腰》，和參照明朝寫「大雍朝」的《藏海傳》相繼開播。



前者的「大唐美景」引發了文旅和陸劇的熱潮，後兩部古裝劇開播之後，則因其「沉浸感」而迅速成為5月爆款劇。

從這幾部古裝劇熱播和二次傳播的背後，能夠發現，如今人們早已不滿足於僅僅在劇中「嗑CP」、品嘗「甜感」、「虐感」了，不少觀眾在梳理劇情、盤點人物關係圖譜的同時，對劇中人物所處的歷史背景、朝堂爭鬥、市井風貌和禮儀習俗也都十分感興趣。

《國色芳華》為觀眾科普了中國國花牡丹種植技巧。（《國色芳華》劇照）

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從這幾部古裝劇熱播和二次傳播的背後，能夠發現，如今人們早已不滿足於僅僅在劇中「嗑CP」、品嘗「甜感」、「虐感」了，不少觀眾在梳理劇情、盤點人物關係圖譜的同時，對劇中人物所處的歷史背景、朝堂爭鬥、市井風貌和禮儀習俗也都十分感興趣。

通過《甄嬛傳》，導演鄭曉龍證明了他可以把「穿越文」拍成扎實的「清朝後宮嬪妃傳記」；到了《藏海傳》，他和曹譯文導演又把架空的傳奇故事拍出了濃濃的復仇+權謀味。而此前，還有馬伯庸在真實歷史的縫隙中，充份挖掘邊緣小人物的戲劇性和歷史關聯性，帶給觀眾邊追劇、邊複習歷史的充實感。

2025年下半年待播落地古裝劇（影視獨舌授權使用）

而這類劇彰顯的也不只是劇本和表演層面的落地感，還有製作上的「歷史味」，比如對於鏡頭、場景、光影質感的把握，沒有現代的妝感和失真的濾鏡，沒有誇張、出戲的臺詞，不一味強調輕喜、CP感情線等等。

今年各平臺的待播古裝劇當中，具有「落地感」的劇集還真有不少，這些劇大部份集數在36集以上，類型方面則包含了歷史、懸疑、武俠、經商等，《長安的荔枝》、《太平年》、《大生意人》、《雨霖鈴》等大劇正排隊等待觀眾檢測中。

歷史架空+知名IP=古裝頂流

從《琅琊榜》、《慶餘年》的大受歡迎，能看出架空古裝劇的真實感，並不在於複刻具體歷史，而在於構建自洽的世界觀、融入傳統文化基因，用現實主義的筆法塑造出立體人物，將懸疑、權謀、武俠元素相融合，於緊湊的劇情中表達家國情懷，在虛構的人物與真實的歷史之間找到平衡。

從《琅琊榜》、《慶餘年》的大受歡迎，能看出架空古裝劇的真實感，並不在於複刻具體歷史。（《琅琊榜》劇照）

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《藏海傳》以虛構的大雍朝為背景，但無論是劇中官員們的服飾，還是藏海（肖戰 飾）父親蒯鐸（鍾漢良 飾）與明代建築師蒯祥同姓的設定，以及類似「明朝錢皇后和周太后的合葬之爭」的劇情，都能看到明朝的痕跡。

此外，《藏海傳》中的主角藏海沒有高超的武藝和邪祟不侵的特殊技能。他身負血海深仇，從小練習的是堪輿營造之術和縱橫之道，也屬於傳統文化中的一部份。

比如劇中藏海說服平津侯將「八字全陰」的楊真殉葬，就用了堪輿師的話術；而蒯家的滅門慘案，看似是權臣奪寶的暴行，實則牽扯更深的權力佈局，蒯鐸的天象預言觸動了朝堂利益集團，因此淪為了兩派鬥爭的犧牲品。

這些都是劇情中「實」的部份。至於《藏海傳》要如何呈現「虛」的部份，如藏海用鬼璽喚醒並調遣陰兵、開啟青銅門，又如何使這些情節完美融合進權謀線當中而不突兀，還要繼續看劇才知道。

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馬伯庸的小說相比南派三叔，更加傾向於依託真實歷史展開想像，敘事風格和情境描寫也更加寫實。由留白影視製作、曹盾、高翔執導，雷佳音、岳雲鵬等主演，根據馬伯庸同名小說改編的36集古裝劇《長安的荔枝》，前不久發佈了預告片，預計6月登陸騰訊視頻和央視。

劇集根據馬伯庸的同名小說改編，講述了大唐年間，籍籍無名的長安小吏李善德被人設計，無奈中接下送荔枝的高難度差事，從嶺南到長安跨越數千里，在極限時間和匱乏條件下完成任務的故事。

巧合的是，電影和電視劇兩個版本的《長安的荔枝》前後發佈了預告片，電影版由大鵬主演，劇版的主角李善德則由雷佳音飾演，上映時免不了會被全方位對比。

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值得注意的是，劇版《長安的荔枝》是留白影視與馬伯庸的第四次合作，前三部《長安十二時辰》、《風起洛陽》、《顯微鏡下的大明之絲絹案》同樣都屬於「微觀歷史劇」。

古代版公路片、小人物視角、唐朝政商和市井文化，也是《長安的荔枝》這個IP吸引人的看點。若如期播出，這部劇可能會成為又一部全民關注的古裝劇。

歷史傳奇回歸，經商劇成新貴

歷史劇年年有動靜，年年備受期待，但能真正順利開鏡並播出的少之又少。但這絲毫不妨礙許多一線製作公司躍躍欲試。今年已經推出一部古裝愛情劇《國色芳華》的華策影視就是其中之一。



年初煞科的歷史劇《太平年》由華策影視出品，《三體》導演楊磊執導，《山河月明》編劇董哲操刀，白宇、周雨彤、朱亞文主演，自開鏡起就掀起了一波熱浪。

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《太平年》屬於歷史正劇的範疇。華策從2016年開始籌備該劇，經過五年的籌畫醞釀、三年的劇本打磨、四個月的艱苦拍攝，《太平年》年初已入選「總台央視2025片單」。劇集講述吳越國君主錢弘俶成長、完成「納土歸宋」大業的故事，全景式展現五代亂世由分至合的過程。

如今，觀眾對於「不沉悶」的正劇的渴望，並不低於仙俠、古偶，只不過要做到呈現方式高級、有料且有趣，並不容易。希望《太平年》能順利突圍。除了《長安的荔枝》已毫無懸念地進入「年度爆款預定」之外，導演曹盾還有一部古裝戰爭劇《夜不收》待播。

該劇由井柏然主演，已於去年年初煞科。與大部份主題厚重、長集數的落地古裝劇不同的是，這部劇只有短短18集，取材於歷史真實事件。《夜不收》講述了大明與瓦剌議和成功，但明方和瓦剌內部均有反對議和的勢力。他們追殺夜不收百戶陳廣和議和負責人，引發重重危機……

曹盾的古裝戰爭劇+硬漢版的井柏然，會產生怎樣奇妙的化學反應？讓我們拭目以待。眾多落地古裝劇中，最有可能率先與觀眾見面的，是一部由張挺自編自導，陳曉、孫千主演的清裝傳奇劇《大生意人》。該劇預計於第二季度登陸愛奇藝和央視。

作為對歷史題材頗有造詣的導演兼編劇，張挺此前還自編自導過以明朝為背景的歷史劇《大明風華》，和講述康熙年間君臣平定河患的《天下長河》。這次張挺不講皇妃傳記，也不講朝政風波，開始講大男主經商。

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《大生意人》的故事背景是晚清時期，書生古平原慘遭陷害流放，背負著逃犯身份，憑藉智慧、膽識與義氣，以票號、茶業、鹽業發家立業，借勢謀局，逆風翻盤，成長為一代「商王」。

今年還有一部備受關注的古裝傳奇劇《長安二十四計》也煞科了。劇名很自然地會讓人聯想到《長安十二時辰》。雖然都是優酷出品和以長安為背景，兩者的劇情焦點、製作團隊及主題表達均不同。

《長安二十四計》與馬伯庸小說無關聯，是原創劇本，設定於虛構的「文承年間」，圍繞朝堂權力鬥爭展開。在劇情類型與風格上，《長安十二時辰》注重懸疑氛圍感和歷史細節還原；《長安二十四計》則融合了懸疑、權謀與江湖元素，側重群像刻劃與智謀對決。

從海報上來看，成毅飾演的謝淮安的造型，倒是頗有幾分「梅長蘇」的感覺。

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武俠老IP紮堆，誰勝誰負？

武俠劇被唱衰這件事，對於武俠迷來說早已經見怪不怪。近年來，為數不多的爆款武俠劇《雪中悍刀行》、《蓮花樓》、《少年歌行》也已經縮窄為圈層受眾的心頭好。武俠劇是否已經注定無法重回巔峰？今年，幾部新劇可以再次回答這個問題。



5月，成毅繼《蓮花樓》之後的另一部古裝武俠劇《赴山海》，因種種原因推遲定檔，卻也被推高了期待值。成毅的另一部武俠劇《英雄志》則尚未顯示播出平臺。

《赴山海》改編自溫里安的小說《神州奇俠》，講述了一名酷愛武俠小說，卻被現實磨平棱角的「鹹魚」肖明明，以小說男主角蕭秋水的視角遊歷了一次武林，最終成長為一代大俠。《英雄志》屬於群像故事，主要角色有五個，包含了愛情、權謀、宮廷、歷史等多種元素。

酒是陳年的香，武俠IP還是老的好？由正午陽光出品、《開端》導演劉洪源執導，楊洋、章若楠、方逸倫主演的武俠劇《雨霖鈴》於年初煞科，已經進入待播狀態。

這部劇的特別之處，是根據《七俠五義》同人文改編，編劇是曾參與過《戰長沙》、《知否知否影視綠肥紅瘦》的知名編劇吳桐。此前從未做過武俠劇的正午陽光，這次決定把展昭和白玉堂的故事再次搬上螢屏，懸念和看點已然拉滿。

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只不過，新的觀眾是否還會為陳年CP買單？劇集播出，答案自會揭曉。此外，以寫實、清新的風格，和懸疑推理、愛情元素為賣點的《御賜小仵作2》，已於去年10月入選騰訊視頻2025大劇片單，有望於今年上線。《唐朝詭事錄》第三部《唐朝詭事錄之長安》，則預計於5月底煞科。

從這些劇集來看，S級大古裝劇已經不限於女頻古偶劇，傳統正劇審美正在回歸。落地古裝劇出「劇王」，只欠東風。

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