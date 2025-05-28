藏海傳劇評｜肖戰「皇陵逃生」戲封神　燒腦橋段獲讚：用玄學殺人

【藏海傳／劇評】刷新優酷熱度值新紀錄的作品誕生了，它就是正在熱播的古裝傳奇劇——《藏海傳》。這部劇講述了大雍國欽天監監正之子稚奴在經歷家族滅門後，化名藏海（肖戰 飾）重返京城，憑藉智慧和謀略開始自己復仇大計的故事。



自播出以來，《藏海傳》熱度持續走高。這部優酷史上預約人數TOP1的劇集，目前優酷熱度值已突破10450大關，刷新平臺改版後歷史最高紀錄，雲合評級S＋，連續多日成為優酷日冠、CCTV-8收視日冠。

《藏海傳》遵循了傳統電視劇的敘事方法，娓娓道來，又不拖沓。前兩集在時間上有十年跨度，從滅門到學藝，以復仇作為驅動故事的主線，劇情推進快，資訊密度高。尤為觀眾津津樂道的是劇中「燒腦」的智鬥橋段，比如藏海從皇陵死裡逃生的情節，看得人手心出汗。

《藏海傳》遵循了傳統電視劇的敘事方法，娓娓道來，又不拖沓。（《藏海傳》劇照）

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在角色設定上，《藏海傳》別出心裁，主角不以武功作為復仇的工具，而是引入縱橫術和堪輿營造兩項觀眾不熟悉的技能，頗具新意。劇情的編織，精密繁複，就像劇中提及的營造術一樣，充滿懸念。營造術講究榫卯相連、咬合緊密。《藏海傳》裡的故事同樣回環曲折，每每峰迴路轉，呼應伏筆的同時又埋下新的線索，體現了國劇近年來在營造懸疑感方面探索的經驗。

縱橫術加堪輿營造，構建複合型智鬥

從《趙氏孤兒》到各類傳統武俠劇，復仇都是經典元素。在《藏海傳》中，復仇同樣是故事發展的主線，只是藏海不會武功，仇人平津侯卻武功高強；另一位已經登場的仇人曹靜賢，手下更是高手如雲，藏海想復仇難如登天。



「大丈夫鬥智不鬥力」，藏海另闢蹊徑，學成了兩項特殊的本事：縱橫術和堪輿營造。依靠這兩樣本領復仇，在同類劇中前所未見，也由此構建出了一種精彩的複合型智鬥。縱橫術是先秦時期智謀之士的一種學問，他們游走于各國君主之間，鼓唇搖舌，合縱連橫，憑藉三寸不爛之舌陳述利害、改變時局，蘇秦張儀等人正是典型的代表。

接近仇人平津侯莊蘆隱（黃覺 飾）之後，面對各方勢力的質疑與刁難，藏海運用縱橫術，憑藉出色的口才和精准的心理把握，巧妙周旋。他通過言辭打動人心、化解危機，讓觀眾領略到了語言藝術在智鬥中的巨大作用。如果僅僅言辭機敏，那藏海不過是一名舌辯之士，精通堪輿營造和風水知識，才是他敢於踏入京城復仇的底氣。

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在已經播出的劇集中，「皇陵逃生」是智鬥中最有代表性的一幕。平津侯的心腹幕僚楊真，面對地位逐漸上升的藏海，設計逼他在皇陵「自願殉葬」。藏海躬身入局，置之死地而後生，憑藉自己對堪輿營造的瞭解，利用斷龍石機關製造出「天意難違」的局面，反而讓楊真被迫走進皇陵陪葬，可謂「用玄學殺人於無形」。

整件謀劃中，藏海對人心的揣摩，對皇陵周邊地理水文的瞭解，體現出強大的資訊分析能力和判斷力。但他不是算無遺策的「小諸葛」，沒想到褚懷明早在皇陵中設下弓弩機關，待到斷龍石啟動，就亂箭射殺殉葬諸人，藏海差一點兒死在皇陵中。

這種意料之外的插曲，充份說明了劇裡的智鬥，除了妙算的篤定，也少不了運氣的加持。謀事在人，成事在天，更曲折，也更真實。

《藏海傳》由陸劇男神肖戰主演。（微博＠X玖少年團肖戰DAYTOY）

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有了堪輿營造這樣的硬核學問打底，輔以縱橫術這樣精於言辭的技藝，《藏海傳》裡的複合型智鬥，比見招拆招的計謀施展更具可看性。這種將智謀建立在犀利言辭和古代專業知識體系之上的創新，為劇集奠定了堅實而獨特的基礎。

不開金手指，全員無蠢人

精彩的智鬥，只在同樣量級的對手之間才能展開，強行降智和主角光環都會破壞劇情平衡。在《藏海傳》裡，主角沒有亂開金手指，反派和其他配角同樣智商線上，可謂全員無蠢人，每個角色都有著獨特的魅力。



藏海的人生經歷一路坎坷，劇中有細緻的鋪墊。用了一集半的篇幅講述人物前史，觀眾的看劇歷程是看角色從小到大一路成長，有一種「養成系」追劇的感覺。他先是遭遇滿門被滅，背負血海之仇，然後被帶到幾位神秘師父那裡學習本領，最後又踏入京城這樣的是非之地。藏海從未掌握過自身命運，一直都被命運之手擺佈。

在接近仇人之後，藏海的命運依然如此。侯府祭祖，他決定在香爐中埋設機關，殺死平津侯。結果等到侯爺上香之時，機關卻並未發動，反倒引來了平津侯的猜疑。

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在這場戲中，劇裡的藏海直冒冷汗，劇外的觀眾同樣提心吊膽。香爐裡的機關哪兒去了？會不會就此暴露？一連串的問題在螢幕內外同時飄過，也就是說觀眾和藏海接收到的資訊碎片是同步且相等的。「上帝視角」被擱置在一旁，觀眾和藏海都處於同一起跑線上，這種沒有金手指的處理方式，增強了觀眾追劇的代入感，也提升了劇情的懸疑張力。

平津侯作為劇中的大反派，生性狠辣多疑。為了得到想要的東西，他不惜屠滅欽天監官員滿門。面對皇陵斷龍石危機，果斷捨棄多年的心腹楊真。即使藏海當了他的幕僚，依舊沒有對藏海放鬆警惕。

看似天真爛漫的香暗荼（張婧儀 飾），實際上經營著京城最繁華的枕樓。平日她笑臉相迎，可一旦施展手腕，卻不輸于任何謀士。面對不肯合作的藏海，香暗荼用幾條謠言就逼得他登門謝罪。她和藏海化敵為友，給劇情的發展增添了更多變數。

看似天真爛漫的香暗荼（張婧儀 飾），實際上經營著京城最繁華的枕樓。（微博@張婧儀）

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平津侯二兒子莊之行（周奇 飾），看似無能，實則心機深沉，走的是「扮豬吃老虎」路線。藏海進入侯府後看到的莊之行，要麼從自家財庫裡往外順奇珍異寶，要麼在枕樓喝酒賭錢，屬於標準的紈絝子弟。可就是這樣一個人，盯上了藏海，識破了他的層層偽裝。

在全員無蠢人的大背景下，《藏海傳》中的各色人等呈現出複雜的人性光譜。除了藏海的成長蛻變，觀眾能看到平津侯的暴虐中摻雜對權力的渴望，香暗荼調皮可愛的表像下暗藏著野心，甚至連莊之行的智慧中也包含著扭曲的親情。在復仇的故事之外，《藏海傳》貢獻了更高維度的人性思辨。

視覺奇觀，中式美學

好的劇集一上來就能抓住觀眾眼球。第一集「瘖兵」出場的時候，陰森氛圍溢滿，上演地宮驚魂，在視覺和氛圍上確實嚇到了一批觀眾。



由於《藏海傳》涉及陵墓營造、堪輿營造和風水知識，這些內容玄之又玄，又摻雜著真假難辨的傳說，觀眾對此缺乏具象化認知。《藏海傳》則用寫實的手法，把它們作為視覺奇觀一一呈現出來。開篇提到的欽天監在丹歲山南麓營造封禪台，就展示了運輸用的獨輪車，冶煉需要的鐵礦石以及起重的絞車等實物，建築營造的不易，工匠的巧思，不言自明。

待到涉及皇陵的戲份，從陵墓防水帶出石灰，談到建築用料的細節和技法，甚至連「一份石灰，三份河沙黃土」的造墓配方比例都做了交代。如此種種，既破除迷信、正本清源，又呈現了中國古代工匠的高超技藝。

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《藏海傳》的背景雖然是架空，但場景設計以及服化道都用心考究，搭配精妙的視聽語言，構建了一個兼具歷史真實與藝術想像的視覺宇宙。初入京城，藏海前往枕樓，樓內四處皆是秦淮彩燈，富麗典雅，姿態萬千，不愧是富貴迷人眼。他抬頭看到的煙花，實際上是源于宋代的藥發木偶，展現了中國傳統文化的博大精深。

在其他一閃而過的畫面中，還出現了皮影戲、德化白瓷、石雕、木雕、南平琵琶等等，這些非遺元素點綴劇中，也讓觀眾得以領略傳統藝術之美。衣著服飾則構成了劇中的另一道風景。從幼年時頑皮到易容之後的沉穩，藏海的服飾顏色和質地都在改變，和他的處境緊密相連。衣著外表，隨心而動，傳遞出底蘊深厚的東方美學。

審視《藏海傳》裡諸多的道具和場景細節，真是「越挖越有」。比如藏海在跟隨師傅學堪輿營造的時候，根據圖紙製作木質構件，再搭建成微縮模型，期間運用了大量榫卯結構，既表現了人物的天賦，同時也為後面破解各類機關做鋪墊。

再比如第四集清點財庫時提到的「定冠玉帶准提坐像」，在福建省博物館就有源自明代德化窯的同款瓷器。又比如欽天監裡觀看天象的神器，原件正是南京紫金山天文臺的國寶——簡儀。對於喜歡找彩蛋的觀眾來說，真是正中下懷，隨著劇情的推進，想必還有更多驚喜等待觀眾發掘。

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雖然《藏海傳》是春羽影視製作的第一部古裝劇，但古裝題材對於總導演鄭曉龍來說並不陌生。這次他和導演曹譯文聯手創作，既承襲了一貫的現實主義的創作手法，又開闢了視聽語言上的新銳氣質。

兩人用獨具巧思的藝術視角和精益求精的創作態度打造的《藏海傳》，同時兼具了文化傳承和當代價值，給觀眾奉獻了一道新的視覺盛宴。

曹譯文作為90後的新銳導演，也因為這部作品成為業內矚目的新秀。畢業于南加州大學電影學院的他，以新銳的創作視角、開拓的國際視野，以及在個人表達、敘事手法、美學呈現、場面調度、表演理解和音樂素養等全方位的專業能力，出色完成了這樣一部超大製作的挑戰，並經受住了市場和無數觀眾的嚴格檢驗。

他將自己的創作標準和審美意識深深烙印在《藏海傳》每一處細節之中，用實力向外界證明，中國年輕一代導演已經崛起。大幕已經拉開，當年藏海一家慘遭滅門的真相究竟是什麼？他的復仇之路又會生出怎樣的波折？讓我們繼續追劇，靜待答案揭曉。

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