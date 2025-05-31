Taylor Swift宣布買回全部歌曲版權　喜曬6專輯：最大的夢想成真

流行天后Taylor Swift 30日正式宣布，已成功買回自己首六張專輯的母帶錄音權，結束了自2019年以來長達六年的音樂版權紛爭。



她在官方網站發文透露，「我曾創作過的所有音樂現在都屬於我」，坦言得知消息後激動落淚，直呼「這是我最大的夢想成真」。

Taylor Swift在官方網站發文透露，「我曾創作過的所有音樂現在都屬於我」，坦言得知消息後激動落淚（IG@taylorswift）

據《BBC》報導，Taylor Swift的母帶之爭始於2019年，當時知名音樂經理人Scooter Braun以收購Big Machine唱片公司之姿，一併取得Taylor Swift六張專輯的所有權，包括《Taylor Swift》、《Fearless》、《Speak Now》、《Red》、《1989》和《Reputation》。Taylor Swift當時強烈反對，指控Braun縱容Kanye West對她的霸凌行為。

為了奪回主控權，Taylor Swift決定重錄專輯、發行「Taylor’s Version」，藉此稀釋原母帶價值。截至目前，她已完成四張重錄版，成為音樂圈內罕見的抗爭典範。

外界相當關注Taylor Swift為此付出的金額，據報2020年該曲庫曾以3億美元出售，近日傳出她花費高達6億到10億美元才將專輯買回。不過，BBC引述內部消息指出，傳聞過於誇大，實際數字低於外界猜測。

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Taylor Swift感性表示，這次買回專輯權利，不再是出於遺憾或悲傷，而是一場純粹的慶祝。她還承諾，雖然《Reputation》重錄版暫時擱置，但未來仍會釋出vault tracks，讓粉絲期待。

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