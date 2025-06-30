甚麼是「無條件愛自己」？台女星分享感受　勸亞洲女性別習慣犧牲

美貌、身材、頭腦、好老婆、好媳婦、好媽媽......？這些標準被潛移默化地植入心中，不時會被拿出來檢視。

當不符合所謂的社會期待，我們還要深深地自責，彷彿都是自己的錯。



從小被有條件的愛養大

也許妳會想：「有這麼嚴重嗎？」但毫不知情這件事本身就很可怕，因為無形中默認了「就是我不夠好」、「都是我的錯」。

台灣女星丁寧表示，「沒有條件的愛自己」是最需要長時間的自我教育與訓練。她會這麼講，也是上了很多課所理解到的，加上長時間的練習與自我探索。

甚麼是條件？美麗纖細雞蛋肌，有才華溫柔有智慧，完美、無暇、頭髮蓬鬆桃臀蛇腰，反正跟廣告上沒有關係的就是無條件。

每次聽到朋友說前男友嫌她胸部小或是太胖，導致變分手這類的事，我都會很生氣。

像這樣子的對象，早就應該踢掉了，妳也沒有嫌他不夠有錢不夠壯或性能力不好，對方嫌妳就已經是很低級的事了，妳竟然還聽下去！

最讓我心疼的是，聽下去之後，回頭來糟蹋自己嫌自己搞到憂鬱上身。

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我常常在想這樣子的「運作」是怎麼發生的？

東方的女性好像從小就是被要求的那一方，我們的曾曾祖母、曾祖母、祖母是這樣子教育他們的女兒，她們的女兒我們的母親也是這樣教育我們。

我們的價值都建立在別人對我們的看法，以及我們有沒有完成他們的期待與要求上面。

我們從小被有條件的愛養大，所以我們不習慣沒有條件的愛自己，因為我們不知道那是甚麼東西。

我喜歡我自己現在這樣

我一個朋友胖胖的，非常的聰明風趣有智慧英文好到爆，感性又有義氣，我實在是太愛她，可是我不免也擔憂，內在這麼好的女生，男生看得到嗎？

她交男朋友對象都是老外，有次閒聊，我說妳特別喜歡外國人喔？

「丁姐，妳覺得台灣男生會喜歡我這一型的女生嗎？我會挑老外是因為他們比較能夠接受我們這樣的女生。」

之後他嫁給一位埃及人，生了兩個小孩，老公很拼命賺錢，雖然忙碌，幸福美滿。

找到自我價值跟爭取人權一樣是充滿了艱辛，一定會有很多人站起來攻擊你，因為他們做不到或者是他們希望你繼續付出就好，否則累得是他們。

但是我們如果沒去做沒去找沒去發現，我們永遠都在自我犧牲，就不會有自我價值。

丁寧特地放上自己腿看起來很粗的照片。（Facebook / @丁寜Ding Ning）

即使是常在運動的丁寧，也不完美，但她很愛這樣的自己。（Facebook / @丁寧Ding Ning）

我喜歡自己看起來結實，是因為我喜歡我自己這樣，不是誰要我這個樣子，年紀越來越大，越不容易維持，我也很接受。

有人說照顧小孩很辛苦，我不認為。

不是說我認為不辛苦，是在這個過程裏面我也得到從來沒有的快樂與學習，原來我有這麼大的力量，我感謝孩子們帶給我的。

「用任何手段與方法去取得愛都是不道德的。」因為愛本身就不應該被賦予任何附帶的條件，需要這樣被取得的愛，到最後終究是會變質腐爛。

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投資自己才是穩賺不賠

我有一個朋友快60歲依然單身，事業有成身家算驚人，他們全家幾乎只有她有所謂正常穩定的工作。

有一天突然發現她的母親，為甚麼都還是一直在跟她要求東要求西，於是她決定停止無止盡的供給他們家人的金錢。

她媽媽就不接她電話了......

很多亞洲女生應該對這樣子的事情不陌生吧，我非常希望我這個朋友能夠夠理解，該為自己而活了。

總之，如果你身邊那個男性，看着廣告裏面的Model想着你應該變成那個樣子，不要猶豫了，踢開吧，養隻狗都比這個人有價值的多了。

他這麼愛完美無瑕的女性，不如就買個性玩偶陪伴他還蠻恰當的，他要胸部多大的就有多大，還可以客製化。

女孩們，開始學會無條件的愛自己吧，投資自己才是最穩賺不賠的！

小編覺得丁寧其中一個hashtag很值得玩味：「#媽媽如果活得不快樂千萬不要聽他的話」，儘管我們時常重複走着父母曾走過的路，但仍真心祝福每個人都能活出自己！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：丁寧用最真實照片告訴女人要「無條件愛自己」：去尋找自我價值，否則永遠都在自我犧牲】