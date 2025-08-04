78歲名導患阿茲海默症　合作50年舊拍檔曝光其近況：生活很穩定

2025桃園電影節交流講座台北場，日前在光點台北熱鬧登場。搭配本屆重量級單元「大師與巨星：侯孝賢與舒淇」，特別請到與侯孝賢合作超過大半生的國際級金獎剪輯大師廖慶松。業界人稱「廖桑」的廖慶松現場爆料，當年還在拍《最好的時光》時，他就一眼看穿女主角舒淇「將來一定當導演」，因此他對於舒淇導演處女作《女孩》一舉入圍威尼斯影展正式競賽片，「一點也不意外！」



《女孩》入圍威尼斯國際電影節主競賽單元。（微博圖片）

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廖慶松當天以「在光影中遇見她：舒淇與侯孝賢的三次相逢」，在桃園電影節交流講座與觀眾現場暢聊「大師與巨星：侯孝賢與舒淇」中的三部重要作品《最好的時光》、《千禧曼波》、《刺客聶隱娘》。作為與侯孝賢合作半世紀的剪輯師，這三部作品當然也都是出於廖慶松之手，他同時也是影片監製。

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廖慶松說，侯孝賢經常可以看到女演員尚未爆發的潛力，比如《尼羅河女兒》楊林、《好男好女》伊能靜。廖慶松說，舒淇還沒跟侯孝賢合作時，長時間在香港工作，侯孝賢就覺得，香港電影習慣快節奏，每個鏡頭都太短：

「但是在侯導的鏡頭下，我們有一千呎底片，她可以足足演滿十一分鐘！」



廖慶松說，拍《最好的時光》時，他就看出舒淇將來「一定會做導演」：「那是我『剪輯』的眼光！」他說，當年在現場舒淇跟侯孝賢就「暗自較勁、比拼內功」，第二段「自由夢」開場第一個鏡頭就反覆重拍了六七次，但侯導每次都不告訴舒淇為什麼要重拍，氣得舒淇每天收工回去都要喝酒：

「他們都是牡羊座，不服輸，鬥氣！」



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談到《千禧曼波》，廖慶松也對片中第一個鏡頭，舒淇穿過基隆陸橋的場面印象深刻。他說當時攝影李屏賓怎麼拍都不滿意，最後乾脆把攝影機穿在身上拍，「那一整段真是太美了，我從第一格用到最後一格」。廖慶松也說，侯孝賢花了十年才拍出《刺客聶隱娘》，其中有三年都在讀資治通鑑、新舊唐書，做背景研究，「他要先過自己心中的那一關」。廖慶松說，聶隱娘可能就是侯孝賢自己的投射：孤鸞，沒有同類：

「侯孝賢一直也是這樣的人，身處邊緣，關注邊緣，沒有同類。」



現場觀眾也關注侯孝賢導演近期健康狀況，廖慶松說，現在侯孝賢的生活很穩定：「記憶退化的人，生活穩定，情緒就會穩定，這樣就很好。」他說，他也不想去打攪侯孝賢，儘管他們合作五十年，所有的事業生涯都是侯孝賢：

「他是我的兄長、老師、朋友。在我最臭屁的時候，他是會刺醒我的那個人。他是我合作過的導演中最有天份的！」

「如果現在路上遇到他，他跟我打招呼說『小廖！』那我就很高興跟他聊天，但是如果他不認識我，我也會接受。他只要身體健康就好了。」



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