《悲情城市》導演侯孝賢患失智症退休　專家：有這10大症狀快就醫

76歲的《悲情城市》、《海上花》知名台灣導演侯孝賢傳因失智症退休，不會再拍電影，形同傳聞籌備多年，將由張震、舒淇主演的新片《舒蘭河上》、《我將前往的遠方》會不會再拍攝，迄今侯導方面並未回應。



台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症不是正常老化現象，而是一種疾病，失智症初期症狀不一定是記憶不好，一開始常常是「個性改變」若年長者情緒開始明顯變化，建議及早注意。

【懶人包】一個圖輯看清失智症10大症狀（點圖放大看重點節錄）：

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高齡化社會讓失智失能人口增加，據衛福部統計，目前台灣罹患失智症的人口已經超過30萬人，依台灣失智症協會調查推估，每增加5歲失智症盛行率就會增加，65到69歲3.40%、70到74歲 3.46%、75到79歲7.19%、80到84歲13.03%、85到89歲21.92%、90歲以上36.88%，年紀愈大罹病率愈高。

失智症的類型分為退化性失智症、血管性失智症。其中，退化性失智症中最常見的類型為阿茲海默症，早期病徵最明顯的為記憶力衰退，對時間、地點和人物的辨認出現問題。血管性失智症是因腦中風或慢性腦血管病變，造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡造成智力減退，是造成失智症的第二大原因。

失智症的病程可以分為初期、中期、晚期。初期的症狀輕為常常被忽略而延誤就診，包含言語表達出現輕微障礙、走路不穩、偶爾跌倒等，會以為是老化正常現象，通常患者都要到出現時空錯亂，忘記剛才發生的事情才會察覺，但此時已邁入中期。

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徐文俊表示，台灣人對於失智症仍有著「標籤化」，初期發現仍可能會歸咎於是正常老化，不願就醫，反而延誤治療時間。許多民眾仍認為失智症是無法治療，以現行的醫學是沒辦法治癒，但可以透過藥物等方式控制失智症並幫助延緩惡化。

徐文俊表示，失智症初期症狀並不是只有「忘東忘西」，早在忘東忘西之前，常會以「個性改變」表現，如以前溫文儒雅，開始脾氣暴躁，又或是過去情緒很多卻開始變得淡漠等，不少案例因年紀增長個性明顯改變而揪出有失智問題。

徐文俊強調，失智症「不是」正常老化現象，而是一種大腦神經退化的疾病，如果能及早發現，如出現下述的十大症狀中的任一症狀就建議可以就醫，患者可及早介入控制，安排照顧模式，可降低罹病後，對於個人或家庭出現的衝擊。

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失智症協會提出10大失智症症狀：

1.記憶力減退影響到生活

一般人偶而會忘記開會時間、朋友電話，但是過一會兒或經過提醒會再想起來。但失智症患者忘記的頻率較高，而且即使經過提醒也無法想起該事件。因此，可能也會使患者常常重複發問、重複購物，甚至重複服藥。失智患者容易忘記近期發生的事，甚至連重要之日期或事件也會忘記。

2.計畫事情或解決問題有困難

一般人可能收支平衡上有時會出現困難，但失智患者在規畫、執行計畫或在處理數字都可能出現困難。例如依照一個熟悉的食譜做菜或處理每個月的帳單時出現問題。他們比較無法專心，且需要更多的時間來處理以前熟悉的事情。

3.無法勝任原本熟悉的事務

失智症患者對於原本熟悉的事務常會忘記或遺漏既定的步驟，而無法順利完成，例如數學老師對於加減算數常出錯、英文老師不知「book」是什麼、年輕就開車的司機伯伯現在卻經常開錯路、銀行行員數鈔票有困難、資深廚師炒菜走味等。

4.對時間地點感到混淆

一般人偶而會忘記今天是幾號，在不熟的地方可能會迷路。但失智患者會搞不清楚年月、白天或晚上，不知道自己身在哪裡或如何來到這裡，甚至會在自家周圍迷路而找不到回家的方向。

5.有困難理解視覺影像和空間之關係

一般人可能因白內障而出現視覺障礙，但失智患者可能在閱讀、判斷距離遠近、決定顏色或對比上會出現困難。失智患者可能會誤認鏡子中的自己是另外一個人，而覺得屋裡還有其他人存在。

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6.言語表達或書寫出現困難

一般人偶而會想不起某個字眼，但失智患者想不起來的機會更頻繁，甚至會用其它的說法來替代簡單的用詞，例如：「送信的人（郵差）」「用來寫字的（筆）」等，部份患者語言理解出現困難。失智患者於會談中可能有困難跟上或參與討論，會談可能中斷、重複或不知如何進行。

7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力

一般人偶而會任意放置物品，但失智患者卻更頻繁及誇張，將物品放在不合常理或不恰當的位置，例如水果放在衣櫥裡、拖鞋放在被子裡、到處塞衛生紙等。失智患者於東西搞丟之後，無法回頭一步步尋找，且於找不到東西時常指控他人偷竊。

8.判斷力變差或減弱

一般人偶而會做不好的抉擇，但失智症患者更頻繁或偏差更大，如聽信成藥等推銷廣告而付出大量金錢，或者買不新鮮的食物，借錢給陌生人、開車易發生交通事故或出現驚險畫面，過馬路不看左右紅綠燈等，穿著打扮可能不適合天候、場合或蓬頭垢面。

9.從職場或社交活動中退出

一般人偶而會不想上班或參與社交活動，但失智患者的生活嗜好、運動、社交活動、工作等都逐步減少。患者變得被動，且避免掉許多互動場合。常在電視機前坐好幾個小時，睡眠量比過去大，需要許多催促誘導才會參與事務。

10.情緒和個性的改變

一般人年紀大了，情緒及性格可能會有些許改變，但失智患者較明顯，例如：疑心病重、憂鬱、焦慮、易怒、口不擇言、隨地吐痰、過度外向、失去自我克制或沉默寡言、特別畏懼或依賴某個家庭成員等。

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