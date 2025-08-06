57歲綜藝一哥入院數日「親自證實患血癌」：暫時無法與大家見面

沈玉琳上月底住進三總加護病房，進行一連串精密檢查，晚間傳出檢查結果出爐，確定罹患血癌，沈玉琳臉書剛也發文證實，他透露：「簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」親口證實病情，他也表示接下來會專心治療，可能暫時無法和大家見面，但期待不久的將來，能帶著笑容再度回到大家面前。



沈玉琳上月底住進三總加護病房，進行一連串精密檢查，晚間傳出檢查結果出爐，確定罹患血癌。（FB@沈玉琳）

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以下為臉書全文：

各位親愛的朋友們、粉絲們

關於我的病情，簡單講就是一種白血球異常增生的白血病，由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。

真的很感謝大家的關心與祝福，每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。

請放心，我會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，繼續做我熱愛的事，過我喜歡的生活。

我們後會有期 Together forever👍



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