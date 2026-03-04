趙薇遭封殺後消失4年行蹤曝光　感性自拍發文：一切都會過去

內地頂流女星趙薇自2021年8月被列為「劣迹藝人」後，遭全面封殺，在娛樂圈徹底消失近4年。近月疑為復出試水溫而更新社交平台，更試過在自家酒莊的直播間連線數分鐘，但直播隨即被封。雖然趙薇復出似乎無望，但她未有受打擊，日前更分享露面照及正能量語錄自勉。

趙薇在2021年8月被列為「劣跡藝人」。（微博@趙薇工作室）

趙薇行蹤曝光

趙薇前晚（2日）在微博分享了多張生活照，當中包括拉低口罩歎咖啡的側拍及飲水大頭照。雖然暫時復出無期，但生活依然寫意，她留言寫道：「在你認為最快樂的時候，記住用幾秒鐘時間，思考一下你曾經最悲傷的時刻。在你最悲傷的時刻，也記住用幾秒鐘想想你曾經最快樂的時候。都會過去，無論好與壞，對與錯，是與非……不是嗎？時時刻刻保持一顆平常心，一切都是無常，一切都會過去。無所謂，隨他去。保持覺知，在當下。」言行間充滿感慨，未知道是否表達了近年被封殺、離婚及屢傳死訊的感受。

趙薇前晚（2日）在微博分享了多張生活照。（微博）

更罕有分享露面照。（微博）

雖然暫時復出無期，但生活依然寫意。（微博）

趙薇罕有分享大頭照。（微博）

趙薇曾被屢傳死訊

趙薇被封殺後生活極為低調，行蹤神秘。2024年12月趙薇突然於微博發文宣布已與內地富商黃有龍離婚，去年又遭內地法院凍結股權，涉及款項達1600萬元人民幣（約1,749萬港元），凍結期為3年。趙薇消失幕前後，曾被見到左手臂有圓形物凸起，2024年被誤傳自殺後，去年再傳出胃癌離世，最終證實是同名的製作人。