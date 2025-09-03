子夜歸｜許凱田曦薇排除萬難成婚　連場大膽激吻戲回饋觀眾

古裝奇幻愛情劇《子夜歸》現正於Disney＋熱播！故事進入高潮，「捉妖天師」梅逐雨 （許凱 飾）與「貓妖」武禎（田㬢薇 飾）歷經重重考驗終於修成正果，婚禮不僅甜蜜動人，更穿插笑料，堪稱全劇名場面之一。婚後兩人感情持續升溫，親密互動不斷，連場激吻火熱痴纏！然而人妖殊途，他們能否跨越最終難關，用最真摯的愛情戰勝一切？大結局將於本周六（9月6日）播出。

「捉妖天師」梅逐雨 （許凱 飾）與「貓妖」武禎（田㬢薇 飾）歷經重重考驗終於修成正果。（《子夜歸》劇照）

婚禮前，一眾兄弟手持「武器」準備捉弄新郎梅逐雨，卻被新娘武禎霸氣喝止：「不許打」，護夫心切，甜到漏！在行禮時，甜蜜與感動再次推向高峰。兩人於典禮期間回憶起從初識到相愛的點滴，與觀眾一同重溫甜蜜瞬間。梅逐雨更於眾人面前深情承諾，將一生一世守護武禎，讓她能自由自在地生活，展現對武禎的真心與無私的愛意。這對「一凹一凸」的戀人，經歷了誤會、重重波折，最終攜手成婚，讓人不禁為他們的幸福動容。大婚場面笑與感動交織，必成劇集名場面！

兩人於典禮期間回憶起從初識到相愛的點滴，與觀眾一同重溫甜蜜瞬間。（《子夜歸》劇照）

成婚後兩人愛意不再保留，為觀眾獻上多場激烈熱吻，將劇情甜蜜度推向巔峰！先是武禎沐浴時以眼神故意「勾引」梅逐雨，激起本來害羞準備離開的他，反擊一手將武禎抱起，兩人更深情擁吻近一分鐘，火花四射的場面讓觀眾心跳加速！後來清晨時分，梅逐雨更衣時，武禎又再展現霸氣，將他推倒在床，主動送上一陣熱烈深吻！多場熱吻接連上演，向CP粉大派福利！

成婚後兩人愛意不再保留，為觀眾獻上多場激烈熱吻，將劇情甜蜜度推向巔峰！（《子夜歸》劇照）

然而兩人人妖殊途，彼此的身份令對方起了懷疑，關係變得緊張：梅逐雨為揭開父母被殺真相，與同門兄弟暗中佈局，武禎亦極力隱藏自己貓妖身份，兩人各懷秘密，成為了「間諜夫妻」，試探在相愛的關係蔓延，兩人內心皆掙扎又複雜。儘管如此，在只差一步就可以揭開對方身份之際，梅逐雨還是不忍拆穿，只是將對方摟在懷中，這種矛盾更添悲傷！

梅逐雨打開了妖市結界，並揭開當年父母被殺的真相，原來仇人竟然就藏在武禎體內。（《子夜歸》劇照）

在第二十九集中，兩人迎來正面對決。得知梅逐雨要闖進「妖市」找回協力捉妖的同門兄弟，武禎逼迫梅逐雨在兄弟和自己之間二揀一，雙方最後更刀劍相向。最終，梅逐雨打開了妖市結界，並揭開當年父母被殺的真相，原來仇人竟然就藏在武禎體內，兩人之間的關係面臨崩潰，武禎及後甚至心痛提出離婚，再一次奪走觀眾眼淚！仍然相愛的兩人，最終可以戰勝身份之間的隔閡，重新再愛，扭轉虐戀帶來圓滿大結局？成為了觀眾期待的焦點。讓人不禁期待接下來的發展！