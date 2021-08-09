三台收視報告｜《刑偵日記》絕對被寫入歷史　《智能愛人》未反彈

三台收視報告又再出爐，今次的日期是8月2日8月8日。



這次收視報告正式為《刑偵日記》做一個總結，25集總即時收視是13.77點，絕對是近五十年較差的成績。一直以來都說，《刑偵日記》是普遍TVB觀眾不接受的題材，比較黑暗、燒腦的劇情，加上後面又撞正奧運，播映時間被迫壓後，收視一直下向插，最終得到這個結果也是不太出奇。接棒播出的《智能愛人》，雖然有觀眾寵兒李佳芯做女一，劇情又是一般套路輕鬆愛情喜劇，但始終時間依然在十點後，收視未能即時大幅反彈，只回升至12.3點，看來要回到正常數字，還是看奧運完結後的情況。

黑暗風的《刑偵日記》，TVB觀眾並不接受。（劇照）

東京奧運落幕，最後的收視也出爐，今次幾個台免費播放，再不是一台獨大，不過依然是TVB比較多觀眾，ViuTV緊隨其後，而今次因節目主持質素獲網友好評的開電視，也不是太差。8月 8日（周日）晚上7時2分至9時17分的《2020東京奧運閉幕典禮》，TVB有16.2點，ViuTV 則是5.6點，開電視也有4點。

今年奧運港隊有很好的成績。（Matthias Schrader／美聯社）

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