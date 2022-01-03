萬千星輝丨陳自瑤感吐氣揚眉：曾經覺得自己已經無機會

恭喜晒。（葉志明攝）

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳女配角」由陳自瑤 (Yoyo) 奪得。入行17年的她終於奪得演戲上第一個獎項，問到可會有吐氣揚眉的感覺，她說：「坦白講係有少少嘅，好多謝支持我同投我一票嘅朋友，仲有傳媒朋友，佢哋都話我係女配大熱，我啲朋友都話睇好我。自己就平常心，唔敢去諗，好驚自己希望愈大失望愈大。頭先喺台上我出奇地無喊，好緊張，驚多謝漏咗要多謝嘅人。」



Yoyo直言：「真係好開心，好開心，17年演員呢條路有低潮，都有想過放棄，曾經覺得自己已經無機會，係呢兩年好啲。（係咩令你一直繼續行到今日？）我可能個人比較硬頸，想堅持落去，覺得可能努力做就會成功，所以我依然好用心去做。（今晚會唔會同屋企人慶祝？）今晚好夜喇，遲啲一定會同屋企人，朋友慶祝。」

萬千星輝｜陳自瑤奪得最佳女配角 老公王浩信立即出post道賀

Yoyo終於奪得演戲上首個獎項。（梁碧玲攝）

點擊下圖睇兩公婆曾經不停放閃

+ 3

+ 75

萬千星輝2021｜許家傑林淑敏奪最受歡迎拍檔 三對盈盈嘉樂齊頒獎

萬千星輝｜馬國明四度奪最受歡迎電視男角色 再O嘴：冇諗過有獎

萬千星輝｜譚俊彥奪視帝寶座 飲泣多謝家人︰老婆你係我嘅全部

萬千星輝｜李佳芯奪最受歡迎電視女角色勁淡定：冇諗過今晚有獎攞

萬千星輝｜陳自瑤首奪最佳女配角：我要多謝我所有屋企人

萬千星輝｜「馬老闆」獲專業精神獎 全場起身拍掌致敬講多謝

萬千星輝｜《東張西望》得綜藝獎項︰多謝觀眾食飯唔介意睇曱甴屋

譚俊彥陳瀅奪「最佳衣著男、女藝人」 甜蜜表白太太：I Love You

萬千星輝2021｜與丁子朗齊奪男飛躍 羅天宇：愛回家嗰五年好必要

萬千星輝｜姜大衛獲哥哥秦沛頒發演藝大獎：做演員冇退休呢兩個字

萬千星輝｜朱敏瀚《換命真相》贏男配角 多謝曾志偉：我見到希望

萬千星輝｜姜麗文勇奪女飛躍：多謝我未婚夫好想快啲嫁畀你

萬千星輝｜紅地氈盛況逐個睇 陳自瑤低胸大露背撼青春姚焯菲

同場加映：2021回顧｜TVB劇集收視排行榜 《刑偵日記》恐怖紀錄第一套估唔到