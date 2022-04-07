講你都唔信｜錢嘉樂講以前拍戲趣禁忌：兩行「朱古力」噴出黎

撰文：胡凱欣
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無綫電視遊戲節目《講你都唔信》今日（6日）已播映至最後一集，今集主持人曾志偉及錢嘉樂變身做嘉賓大放笑又彈，主持則由林秀怡、馮盈盈、江嘉敏、鄭衍峰及方紹聰擔任，嘉賓有曾志偉、C君及錢嘉樂組成的高人一等隊對戰由薛家燕、阮兆祥及江美儀組仍的復活者聯盟隊。

今集主持 (節目截圖)
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今集「大師兄」錢嘉樂與大家分享年輕時在邵氏片場拍攝時的趣事，大師兄講到以前有三樣事情一定不可以給別人知道，不然就會有人來捉弄，特別是去洗手間時，原來因為以前片埸的洗手間只可以蹲著用，再加上以前洗手間的門比較薄及上下都有空隙。大師兄講到以前一名前輩拿著廁紙及報紙走到洗手間方便，然後在方便時聽到有人走近就心知不妙，已經拿報紙準備迎戰，那個人裝了一盆水便往上潑進廁格，幸好前輩早有預備，但那個人見前輩沒有反應就再一次裝了水往下一潑，就全都濕了跑出洗手間裝沒事。前輩怒衝出洗手間尋找「兇手」，前輩憑著鞋子就找到了「兇手」，一下子就把手中的糞便往「兇手」鼻孔裡塞，大師兄話「兇手」用力一噴：「兩行朱古力就咁噴出黎」，全埸笑到人仰馬翻。

大師兄講到要札馬？ (節目截圖)
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