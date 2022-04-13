李施嬅接受訪問被問身體近況　表示正接受類固醇治療暫不可懷孕

李施嬅（Selena）昨日（12日）接受鄭裕玲（Do姐）電台節目《口水多過浪花》訪問，IG直播接通之後Do姐立即關心Selena的近況。Selena早前在社交平台上載了一段短片，話自己因患上自身免疫系統疾病而且病情比較複雜及抵抗力較低，Selena話：「我向前望係可以既，但如果向下望，左眼都係唔識合埋，同埋凸咗出嚟。隻左眼唔係痛但係做唔到野，同埋唔可以化妝，拍戲做表情又會好怪，暫時都未能開工。之前好嚴重，同埋甲狀腺又唔舒服，佢要慢慢自己康復，要個免疫系統慢慢好返會退返落去。而家有用能量治療、類固醇同保健等治療緊，本身6月要開工但暫時都開得開住。」

Selena接受Do姐電台節目《口水多過浪花》訪問 (ig@do_do_cheng)

Selena於去年接受男朋友Anson Cha的求婚，但因為疫情關係，婚禮未能舉行，Selena話：「一日要隔離一日都唔會舉行住，既然大家都認定咗對方，婚禮幾時搞都無所謂！」Selena更表示自己不急於結婚，因為媽媽在加拿大，要等媽媽一起參與才舉行；二人提到生小朋友，Selena話自己很喜歡小朋友，但礙於現在因為身體毛病而正在進行類固醇治療，甲狀腺亦有問題，所以現階段一定不可以懷孕，不能勉強。

李施嬅透露早前已經接受眼科手術，但未見有好轉 (李施嬅youtube)

Selena於訪問間亦有提及下半年將會參演一套電影，電影仍在籌備當中，最快都要9月才開拍，Do姐問是否如傳聞與MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆一起拍電影，而電影有指是傳聞中的喪屍電影《重慶大廈》。Selena則回覆：「唔知呀，希望啦，我都好期待。」有望齊齊衝出國際。

傳聞與MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆一起拍電影（IG：@ansonlht）

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