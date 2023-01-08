萬千星輝2022 | 江美儀入行25年終奪視后　TVB首次做女一曾被封殺

無綫（TVB）電視舉辦《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」出爐，51歲江美儀憑《下流上車族》「雯慧」一角揮低老戲骨鮑起靜、陳煒和當紅花旦陳瀅。今年除了女主外，江美儀還入圍了「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視搭檔」。早已表明「恨攞獎」的她揚言鮑姐對手只有自己，充滿自信，今次她終於一圓視后夢，實在可喜可賀。她在台上激動爆喊，並指：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎」。

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江美儀奪下視后殊榮。（資料圖片）

江美儀入行逾25年，演盡大小角色。模特兒入行的江美儀因1992年與周潤發拍洗頭水廣告為人熟知，及後先後擔任劉德華及黎明的MV女主角，之後轉戰電視台拍劇，先入亞視後效力至2009年，在好友吳君如介紹下加盟TVB。

江美儀當年與周潤發拍的洗頭水廣告相當經典﹗（網上圖片）

至今兩人仍是好友。（IG@elenakongmayyee）

江美儀於2013年以劇集《衝上雲霄2》斬獲「最佳女配角」，2017年主持綜藝節目《街市遊樂團》又收穫「最佳非戲劇節目」，同年在劇集《親親我好媽》首次在TVB擔任女一，她曾透露首次做女一太驕傲自我，惹來劇組封殺，她反省過後重新出發，TVB終放行讓她在《下流上車族》擔任要角，更因此劇斬獲演員生涯最重要獎項之一。

江美儀於《衝上雲霄2》的空姐造型。（視覺中國）

江美儀今次在《下流上車族》與林敏驄拍檔做夫妻，戲中她拋開包袱，穿上黑絲及性感睡衣，誘惑林敏驄，更大尺度玩濕身SM。除了性感演出外，江美儀亦大騷精湛演技，劇中聽到女兒芊芊（郭柏妍Rosita飾）大爆發埋怨她偏心後，江美儀恍然大悟兼眼濕濕向女兒道歉；另外江美儀又大晒「慈母」演技，向女兒娓娓道出憶樓成狂真相，令不少人都大呼感動。

重溫江美儀在《下流上車族》演技：

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感情方面，江美儀最知名的是與吳君如弟弟吳君祥的11年愛情長跑，兩人2006年在西雅圖秘密註冊結婚，2018年被爆出他們已分手兩年。江美儀接受黎芷珊主持的節目《單對單》透露分手原因是雙方步伐不一，又因身份關係無法陪前夫外出應酬，惹來閒言閒語，令對方深感有身份距離，雙方試過挽回不果後，江美儀便提出回復朋友身份，但她從沒有遺憾，豁達道：「愛過咪得囉。」飽受情傷的江美儀堅拒再同居，但不排除會再搵另一半。

江美儀曾與前夫吳君如細路吳君祥愛情長跑11年。（資料圖片）

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