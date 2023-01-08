萬千星輝2022｜周奕瑋做足16年娛樂主播終發圍　開場白感動全場

無綫《萬千星輝賀台慶2022》今晚假將軍澳電視城舉行，今年主題是「機會是留給追夢的人」，由行16年的周奕瑋打頭陣出場，負責做導航主持，一個人Solo講足逾10分鐘，完全沒有悶場，介紹每位由低做起的藝人，靠堅持、毅力、熱愛、決心追尋演藝夢，吳幸美感動爆喊，台下的曾志偉亦眼濕濕。

周奕瑋做導航主持。（電視截圖）

今年主題是「機會是留給追夢的人」。（電視截圖）

一開始周奕瑋說：「大家好，我知我呢刻企喺度，好多人會問呢個題，呢個邊個呀？點解會係佢？佢憑乜嘢呀？老實講吖，我問咗呢個問題問咗自己好耐，我憑乜嘢呀？口才呢，今晚主持冇入圍都冇，高大我唔係，靚仔我唔係，我諗咗好耐好耐，直至我睇到今晚頒獎禮主題嗰一劇，我搵到答案，因為『機會留畀追夢嘅人』。我點追夢法，我係06年加入TVB，直至今日我都做緊娛樂主播嘅工作，做足16年，見證好多小明星變大明星，變視帝再變視后。當然我仲見證好多人，佢哋仲等緊亦等緊，話佢哋陪緊跑，甚至乎話頒獎禮係欠 佢哋一個交待。但大家都無放棄追夢，相信機會係下一個出現，有機會就要把握。」

當中提到郭柏妍、JW、陳山聰、安德尊等，而做了多年《東張西望》主持的吳幸美，更被周奕瑋一番說話感動到眼淚不停流。周奕瑋指吳幸美做街坊時經常被人拒絕，可能做足幾小時最後只cut剩十幾秒，過程艱辛，但大家都會一直堅持。

曾志偉都被感動。（電視截圖）

周奕瑋講得好流暢，完全冇怯場。（電視截圖）