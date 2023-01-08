萬千星輝2022 | 《開心無敵獎門人》奪獎　錢嘉樂狂邀曾志偉上台

無綫（TVB）電視今晚（8日）舉辦《萬千星輝頒獎典禮2022》，「最佳綜藝節目」由鄭則仕和麥美恩頒發予《開心無敵獎門人》，主持錢嘉樂上台領獎時堅持邀「獎門人」曾志偉上台一同分享喜悅，及後錢嘉樂以及麥美恩均感謝曾志偉提攜。而《最佳資訊及專題節目》則由《尋人記2》奪得；《最佳年度及特備節目》則頒給《萬千星輝賀台慶》。

點擊睇曾志偉獲獎一刻：