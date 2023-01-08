萬千星輝2022 | 《開心無敵獎門人》奪獎　錢嘉樂狂邀曾志偉上台

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視今晚（8日）舉辦《萬千星輝頒獎典禮2022》，「最佳綜藝節目」由鄭則仕和麥美恩頒發予《開心無敵獎門人》，主持錢嘉樂上台領獎時堅持邀「獎門人」曾志偉上台一同分享喜悅，及後錢嘉樂以及麥美恩均感謝曾志偉提攜。而《最佳資訊及專題節目》則由《尋人記2》奪得；《最佳年度及特備節目》則頒給《萬千星輝賀台慶》。

點擊睇曾志偉獲獎一刻：

萬千星輝頒獎典禮2022｜得獎名單持續更新　方東昇唔到場都有獎萬千星輝2022｜直擊紅地氈盛況JW性感險走光　準視后陳煒全場最靚萬千星輝2022｜林敏驄彈出彈入撐拐杖行紅地氈　性感郭柏妍扶到實萬千星輝2022｜嚴選紅地氈令人難忘造型　吳幸美忽然發福JW零美感萬千星輝2022｜林敏驄帶傷出席　透露「有人報夢」冇獎攞萬千星輝2022｜頒獎嘉賓星級陣容媲美金像獎　影帝影后星光熠熠

《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎詳情?

《萬千星輝頒獎典禮2022》最新得獎詳情請看，香港01持續更新。而最佳男配角最佳女配角已出爐。而當晚紅地氈更令人難忘，頒獎嘉賓星級陣容媲美金像獎

今年視帝視后10強名單?

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚舉行，而早前已公布視帝視后十強名單，而視帝視后各有3位成為大熱門，即睇視帝3大熱門名單視后3大熱門名單。而早前有份入圍角逐「最佳女配角」的楊卓娜卻會缺席頒獎禮，詳情請看原因。而今年方東昇憑節目《尋人記II》首度角逐「最佳男主持」，絕對是新聞部第一人！

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