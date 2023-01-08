萬千星輝2022 | 《開心無敵獎門人》奪獎 錢嘉樂狂邀曾志偉上台
撰文：邱愛霖
出版：更新：
無綫（TVB）電視今晚（8日）舉辦《萬千星輝頒獎典禮2022》，「最佳綜藝節目」由鄭則仕和麥美恩頒發予《開心無敵獎門人》，主持錢嘉樂上台領獎時堅持邀「獎門人」曾志偉上台一同分享喜悅，及後錢嘉樂以及麥美恩均感謝曾志偉提攜。而《最佳資訊及專題節目》則由《尋人記2》奪得；《最佳年度及特備節目》則頒給《萬千星輝賀台慶》。
點擊睇曾志偉獲獎一刻：
萬千星輝頒獎典禮2022｜得獎名單持續更新 方東昇唔到場都有獎萬千星輝2022｜直擊紅地氈盛況JW性感險走光 準視后陳煒全場最靚萬千星輝2022｜林敏驄彈出彈入撐拐杖行紅地氈 性感郭柏妍扶到實萬千星輝2022｜嚴選紅地氈令人難忘造型 吳幸美忽然發福JW零美感萬千星輝2022｜林敏驄帶傷出席 透露「有人報夢」冇獎攞萬千星輝2022｜頒獎嘉賓星級陣容媲美金像獎 影帝影后星光熠熠
《萬千星輝頒獎典禮2022》得獎詳情?
《萬千星輝頒獎典禮2022》最新得獎詳情請看，香港01持續更新。而最佳男配角、最佳女配角已出爐。而當晚紅地氈更令人難忘，頒獎嘉賓星級陣容媲美金像獎。