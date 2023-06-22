NONO#MeToo｜再有女性爆料15歲時曾被私約 對話曝光網民大叫噁心
撰文：聯合新聞網
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NONO被爆出性侵多位女性，21日他宣告停止演藝工作。
22日有網友在Dcard揭露從12年前開始，NONO會透過私訊與她搭訕對話，還想要約她出來，不過女網友並未答應。
叫15歲少女去台北見面 遭婉拒還表示可以去接她（點擊放大瀏覽）：
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有女網友在Dcard以「NoNo也約過我」為題，發文提到「前天他被爆我不意外，當時我也是未滿20歲，之後找對話還在」，並貼出多張私訊對話截圖。
從圖片中可以看出NONO從2011年開始就斷斷續續的用私訊與這位女網友聊天，先是稱讚她很可愛，再來就問起住哪？讀哪所學校？得知女網友已休學在找工作，還想約對方來台北玩，並稱可以去接她，要女網友留電話。
之後2012年、2013年也陸續有私訊對話。
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有網友留言直呼「只找年輕女孩很噁心啊！幸好你沒出去」，原PO回覆「完全不會想出去，不過還是很替受到傷害的女孩惋惜」。
不過也有些網友質疑私訊對話的截圖似乎不完整，有疑似刪除部分對話，希望原PO能提供完整對話。
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