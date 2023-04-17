減肥陷阱！每天喝這種咖啡「一年暴肥10kg」營養師揭一成份全是油

每天來杯咖啡是不少民眾上班前、半夜加班的儀式感，有時太過匆忙，也有人會選擇喝三合一咖啡。不過營養師陳嫚羚分享，最近遇到一位年紀40多歲高階女性主管，每天半夜都喝一杯三合一咖啡，偶爾配點零食，結果一年時間胖了十公斤。



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陳嫚羚指出，一包三合一熱量約60到120大卡，雖然不高但因為裡面的成分，可能容易對健康及體重造成影響，所以不建議太頻繁飲用。一般來說三合一咖啡主要影響健康的成分是「奶精」，奶精沒有奶，是一種加工植物油，在成份表示上經常會用不同字眼呈現，例如植物油粉、氫化棕梠油、氫化椰子油等。

「氫化」的意思，就是把原本含有不飽和脂肪酸的植物油，加工轉變為性質穩定、保存期可延長的飽和脂肪酸，吃下去除了熱量問題，也容易增加血中壞膽固醇，提高心血管風險疾病。陳嫚羚分析，且當植物油氫化不完全的情況下，會產生反式脂肪，而反式脂肪又被稱為是殺手脂肪，容易堆積在體內不容易代謝，造成肥胖、提高癌症、心血管疾病、失智症等疾病風險。同樣，二合一咖啡雖然沒有加糖，但也有奶精成份。

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除了奶精影響健康，陳嫚羚表示，咖啡豆磨粉後香氣會隨時間不斷減少，但三合一或二合一喝起來卻能保有香氣，原因就在於香料的添加，食品添加物在食品風味調整及保存上，有其存在的必要性。不過有研究發現，部分人群可能會容易因為食品添加物造成過敏問題。

如果想要夜間提神，陳嫚羚建議，可以喝「不含咖啡因花草茶」，例如薄荷茶，可清涼提神，但不含咖啡因，對睡眠影響小；或是水和無糖氣泡水，因為身體缺水就容易出現疲勞，注意力不集中的狀態，夜間可少量補充；最後就是香口膠，因為咀嚼能增加腦部血流，幫助提神，食香口膠也可避免過多熱量攝取。

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如果半夜肚子餓，想吃點東西又不希望增加太多負擔，可以選擇有飽足感又對血糖影響較小的食物，例如無糖豆漿或牛奶、一小包無調味堅果、一顆水煮蛋、一碗無調味毛豆。不過也提醒，吃宵夜容易增加額外的熱量攝取，長期而言還是會增加體重，也會提高胃食道逆流的風機會，維持正常作息及飲食才是保持健康的最好方式。

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