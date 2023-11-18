安祖蓮娜祖莉繼續報復畢彼特　讓黑人養女拿掉父姓　原來是慣技？

畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）之間的恩怨不因為已經離婚而結束。



就在《時人》報導畢彼特因為和小女友伊妮絲狄拉夢（Ines de Ramon）戀情甜蜜、心情非常好的近況之後，安祖蓮娜祖莉立刻再出手，公開黑人養女莎哈拉在大學進姊妺會時的自我介紹短片，只聽到莎哈拉自稱是「莎哈拉瑪麗祖莉」，已將過去的姓「祖莉—彼特」中的「彼特」拿掉。

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如此明顯的宣告和過去的養父切割，莎哈拉擺明在畢彼特之間選擇與安祖蓮娜祖莉站在一起，過去畢彼特對她也曾像親生女兒一樣嬌寵，可是歐美媒體報導，在畢彼特婚變之後，安祖蓮娜祖莉打死不願意和畢彼特取得孩子們的共同監護權，獨自控制所有小孩，洗腦他們，哪怕一度曾在雜誌上透露不讓養子麥杜斯改姓、將「彼特」拿掉，但時日一久，也不再演戲，莎哈拉要拋掉「彼特」，她並沒有不允許。

事實上，莎哈拉改姓完全是安祖蓮娜祖莉自己都玩過的老招，她是奧斯卡影帝尊威（Jon Voight）的女兒，原名其實是Angelina Jolie Voigh，可是她認為父親外遇、毀掉婚姻，覺得母親是受害者，因此就將父姓去掉，此後就改名為安祖蓮娜祖莉。

點圖放大看看畢彼特新歡伊妮絲狄拉夢的照片：

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諷刺的是，她的養女也跟她一樣，把父姓主動抹掉，似乎覺得這樣就可以把過去的關係一筆勾銷。

對於安祖蓮娜祖莉永不放棄報復，畢彼特已經懶得再理會，雖然他還期待有朝一日能跟小孩們修補關係，但彼此之間永遠會夾著一個安祖蓮娜祖莉。

安祖蓮娜祖莉的怨念如果一輩子不能消，他和這些曾經真心寵愛的孩子們就只能繼續形同陌路。

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