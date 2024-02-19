減肥｜過年狂吃後易焦慮！營養師建議忌做3件事勿即節食、量體重

過年不忌口暴吃，肉肉狂長讓你心情焦慮又罪惡？營養師指出，若長了脂肪不需過度擔憂，恢復平常飲食應給身體一點時間，才會慢慢調節到平衡點。



台灣營養師張家榕在Facebook分享，過年後體重數字就像股票一樣，過程中高低起伏、下殺回彈都是正常的，重點在於長期趨勢，因此在過年大餐後「有3件事不要做」。

年後別做3件事（按圖👇👇👇）

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1. 不要馬上量體重

這不是鴕鳥心態，而是大餐後的體重變化大多是暫時的，大部分都是水分。有時候只是因為未消化完全食物的重量，或是體內的水分、糞便的重量，不一定是脂肪所造成，這時候量體重不一定準確，甚至會質疑自己的努力，不小心落入自我懷疑的漩渦裡。

2. 不需要節食

隔天可以少吃，但不需要極端到節食不吃，大餐後＋節食＝壓抑＋飢餓＝下次大餐容易暴食，更何況長期節食會掉肌肉、使得代謝降低。

佛系減重5招（按圖看清👇👇👇）

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3. 停止責備自己

有些人可能會出現「我明明在減肥卻吃了這麼多」、「一吃就停不下來，連這樣都無法忍耐，我真糟糕」、「像我這樣對食物沒克制力的人，一定沒辦法成功減肥」等想法。不過，心理學家發現，吃完後罪惡感重、責備自己的人，反而容易在不知不覺中吃更多，所以先理解與寬恕自己，只要不放棄明天再繼續執行、繼續下去就好了。

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