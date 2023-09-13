高爾夫球熱話｜12歲新西蘭自閉症高球天才　訓練兩周贏全國學界賽

12歲的新西蘭少年迪柏泰奧（Bayleigh Teepa-Tarau）患有自閉症，學校的教學助理見他常常做揮杆動作，就介紹他打高爾夫球。加入高球會僅兩星期，只打過3輪，迪柏泰奧就代表學校出席全國學界運動會，打出驚喜成績，贏得冠軍。金牌以外，最令他老師、父母震驚的是，平時不會說話的迪柏泰奧賽後開口接受訪問，表示打高爾夫球很有趣。



12歲的迪柏泰奧加入高球會兩星期，就贏得全國學界賽事冠軍。（AIMS Games社交網站）

新西蘭的全國初中聯會運動會今月舉行，男子9洞高爾夫球出現了一位天才選手，加入高球會訓練僅兩星期便奪得金牌。他是12歲的迪柏泰奧。

迪柏泰奧患有自閉症，在學校不會跟人說話。教學助理韋利姆（Whetu Wiremu）發現，自迪柏泰奧學懂行路後，就經常做揮杆的動作，所以向迪柏泰奧介紹自己也熱愛的高爾夫球運動。

迪柏泰奧贏得個人賽及團體賽冠軍。（AIMS Games社交網站）

在運動會前兩個星期，韋利姆才帶迪柏泰奧及另外5位學生去高爾夫球會訓練。韋利姆說：「過去兩周，都不是真的帶他們到球場打波，我是帶他們去練習高爾夫球的禮儀。」

只是打過3輪高爾夫球，迪柏泰奧就代表學校參加全國初中聯會運動會，出戰9洞高爾夫的男子個人及團體賽。迪柏泰奧的表現非常好，勇奪個人金牌，並幫助學校再贏得團體冠軍，一人獨得兩金。

迪柏泰奧（右二）贏得兩金。（AIMS Games社交網站）

比起獎牌，最令身邊人驚喜的是，迪柏泰奧開口跟陌生人說話。他在學校平時都不會跟其他人說話，但在比賽贏得冠軍後，他接受傳媒訪問：「我夢想在這裏，取得第一名，我覺得很有樂趣。」他的另一個夢想是參加殘奧。

聽到迪柏泰奧說話，韋利姆非常高興：「他以前從不跟其他人說話。過去幾年，我跟他一起努力，希望幫助他從困境中走出來，投入運動之中。」

韋利姆說：「贏獎牌是意外獎勵。真正的勝利是見到他自信地跟其他小朋友相處，還有聽到他的說話。」

迪柏泰奧的祖父（左）觀看比賽，支持孫兒。（AIMS Games社交網站）

迪柏泰奧的父親說：「我為他感到驕傲！他有自閉症但都可以表現得那麼好，我很驚喜。不過，我之後就不驚喜了。他幾年前不是一個愛體育的孩子，但現在他開始走上這條路，大大增強了他的自信心。」

韋利姆透露，新西蘭高爾夫球總會已經聯絡了學校，願意為學生提供器材及服裝。

平時不會跟人說話的迪柏泰奧在賽後接受訪問，令身邊人十分驚喜。（AIMS Games社交網站）

新西蘭的全國初中聯會運動會簡稱AIMS Games，參加的學生由11至13歲。今屆賽事吸引到破紀錄的373間學校，派出11733人參與25個不同體育項目。