足球｜簡斯路指哥迪奧拿「講大話」　批評曼城忘恩負義

葡萄牙後衛祖奧簡斯路（Joao Cancelo）與曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）不和傳聞由來已久，近日簡斯路終打破沉默，在訪問中直斥哥帥講大話，更批評曼城忘恩負義，似乎與這間球會決裂。



簡斯路早年效力曼城時，在哥迪奧拿執教下表現出眾，不過上季傳出與哥帥不和，去年冬天被外借至拜仁慕尼黑，又在9月轉借到巴塞隆拿。

簡斯路加盟曼城後，在哥迪奧拿執教下大放異彩，但上季傳出兩人不和後被借到拜仁。（Getty Images）

多間外國媒體報道，上季簡斯路在正選位置被尼敦阿基（Nathan Ake）及利高路易斯（Rico Lewis）搶走後，其反應令哥迪奧拿不滿。他被借到拜仁時，哥帥表示「每個人都有自己的角色」，又稱簡些路「需要上陣才能開心」及「希望踢足每一場比賽」，似乎暗指他不願退居後備。

周日（24日）接受葡萄牙媒體《球報》（A Bola）訪問時，簡斯路便直接反擊哥迪奧拿講大話：「我一向不是一名不好的隊友，你可以問阿基和路易斯。跟這兩人在一起時，我沒有任何優越感或自卑感，這些只是教練的個人意見。」

簡斯路在訪問中直斥哥迪奧拿「講大話」。（Getty Images）

去年夏天歸隊後，簡斯路3場英超均未能進入大名單，隨後再被借到巴塞。他批評曼城忘恩負義：「過去幾年，我一直是球隊中非常重要的球員，我從未辜負過這間球會及球迷，我也總是付出所有。」

簡斯路回憶2021年末時，家中曾被數名男子搶劫，他更因此而臉部受傷，「可第二天我便已在酋長球場上陣對阿仙奴，我永不會忘記自己因此將妻女留在家中，讓他們擔驚受怕。」

2021年末，簡斯路在家中遭打劫，並於保護家人時受傷。（簡斯路Instagram）

這名後衛續稱，人們只會記得今次將帥不和事件，「因為哥迪奧拿先生說話比我更有說服力，所以我更傾向做好自己。」他表示自己所說的都是真話，「我為我做過的事感到滿足，我從不說謊。」

上季曼城贏得隊史首座歐聯冠軍時，被借到拜仁的簡斯路自然「無份」，但他對此毫不後悔：「我覺得我做出了正確選擇，因為我去了一間真的想要我的球會。在那裏的半年，他們給了我很多。」簡斯路表示正因如此，上季「藍月亮」成為歐洲三冠王時，他也沒有公開祝賀球隊。

這名29歲後衛與曼城的合約至2027年到期，但以目前狀況來看，恐怕重新披上藍月亮戰衣的機會已不大。簡斯路今季在巴塞坐穩正選之位，雖然助攻數不及在曼城之時，但各項賽事已攻入4球，已刷新他生涯單季最多入球數。他提到已在意甲、英超及德國贏過聯賽冠軍，「希望我能在這裏做到，且下年也繼續在西班牙爭奪錦標。」