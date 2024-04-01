體操｜48歲舒素雲天娜不輕言放棄　世界盃奪銀力爭巴黎奧運入場券

已48歲的「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina），仍為第9次參加奧運奮戰。

雖然情況不太樂觀，不過這名烏茲別克運動員未有放棄，她日前征戰世界盃（World Challenge Cup Series）土耳其安塔利亞站，更一舉奪得跳馬亞軍。



舒素雲天娜自1992年巴塞隆拿開始，至今已連續參加8屆奧運會，曾奪1金1銀。她於東京奧運後宣布退役，但未幾又回心轉意，復出力爭巴黎奧運入場券。

東京奧運後，舒素雲天娜曾宣布退役，但很快便改變主意。（Getty Images）

由於情況不樂觀，這名「體操媽媽」今次出戰體操世界盃，報名參加了全數4個項目：跳馬、高低槓、平衡木及自由體操，以爭取盡量多的積分。

雖然除強項跳馬之外，舒素雲天娜在其他項目都未能進入前三名，但以12.917分勇奪跳馬銀牌，比冠軍斯洛文尼亞選手Tjasa Kysselef少0.1分。

賽後她在社交網站貼出得獎照片：「非常感謝大家！很辛苦，但我們成功了。朝主要目標前進。」烏茲別克奧委會亦有轉發相關新聞。

舒素雲天娜（左）在今次世界盃奪跳馬銀牌。（舒素雲天娜Facebook）

然而今站奪銀，舒素雲天娜仍未能取得巴黎奧運門票，她須參加5月24至26日、於烏茲別克舉辦的亞洲體操錦標賽，這亦是該名48歲體操傳奇運動員的最後機會。

若能前往巴黎，舒素雲天娜將追平格魯吉亞槍手沙盧華迪絲（Nino Salukvadze）的紀錄，成為史上僅有兩名出席過9屆奧運的女子選手。