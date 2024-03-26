足球︱曼聯傳看中修夫基　真命天子竟是他　想要皇馬教頭不得要領

拉傑夫（Jim Ratcliffe）入股曼聯、掌管紅魔鬼足球部門以來，曼聯下任領隊人選傳言滿天飛，近日盛傳大熱人選為英格蘭主帥修夫基，也有傳他們看中皇馬教頭安察洛堤，但另有消息指，賓福特領隊法蘭克（Thomas Frank）才是「真命天子」。

事實上，曼聯主帥坦赫格去留仍未有定案，他下季或繼續留任。



坦赫格下季或繼續帶領曼聯。（Getty Images）

盛傳人選1 - 修夫基：不是曼聯會認真考慮的人選

曼聯將在今夏易帥消息，在坊間持續不散，多間媒體紛揣測，坦赫格一旦離隊，誰會接任成為下任領隊，當中修夫基是個令人意料之外的名字。

拉傑夫曾自稱不懂足球事務，不會沾手球會日常操作，因此各傳媒便以他的得力助手、巴利斯福特（Dave Brailsford）的喜好為依歸，指出巴利斯福特相當欣賞修夫基，傳言相信亦因此而來。

近日傳媒紛傳英格蘭領隊修夫基下季或出任曼聯主帥。（Getty Images）

盛傳人選2 - 安察洛堤：不切實際的目標

然而體育記者Steve Kay在足球網站Football Transfers報道分析，修夫基絕對不是曼聯新管理層一致選擇，難以成為曼聯認真考慮的新帥人選。

他指出，紅魔鬼下任領隊的最理想人選是皇家馬德里教頭安察洛堤，巴拉福特是安帥一大支持者。可是安察洛堤去年底才跟皇馬續約至2026年夏天，這位意大利名帥地位穩如泰山，就算有意離隊，似乎也輪不到曼聯份兒，因此對曼聯來說，安帥只是個不切實際的目標。

曼聯渴望由安察洛堤掌帥，卻被指不是「現實的目標」。（Getty Images）

盛傳人選3 - 法蘭克：潛在真命天子？

Steve Kay指出，法蘭克才是曼聯的指定主帥接任人選。50歲的法蘭克帶領賓福特6年，一手將這家小球會從英冠帶上英超，上季更取得第九名。曼聯最喜歡法蘭克的一點，是他物識潛質優厚年輕球員以及帶領他們進步的能力，由拉傑夫到巴利斯福特均曾明示或暗示，收購高潛力年輕球員將會是曼聯未來轉會政策大方向。賓福特在他執教下大踢進攻足球，在英冠、英超成績有目共睹，早已令法蘭克備受英超各大球會注視。

法蘭克加盟曼聯的最大不利因素，是他從未在大球會執教，領隊生涯未贏過任何重要錦標，他能否駕馭一班頂級球星，存在疑問。他跟賓福特的合約，2027年才屆滿。

賓福特主帥法蘭克被指為曼聯指定主帥接任人選。（Getty Images）

坦赫格或繼續留任

曼聯新帥人選傳過不停，不過英國兩大小報《每日郵報》及《鏡報》最新均指，坦赫格獲得留任，下季將繼續帶領曼聯。

坦赫格上季接掌曼聯，隨即獲得英超季軍、重拾歐聯資格，並殺入兩項本土盃賽決賽，當中贏得聯賽盃冠軍，加上成功平定「C朗之亂」，曾獲得不少掌聲。可是今季曼聯表現一落千丈，歐聯分組賽包尾出局，聖誕節後坦赫格一度被博彩公司定為下任被炒英超領隊大熱；如今曼聯英超爭入前四機會渺茫，拉傑夫入主曼聯足球部後，屢次傳出坦赫格帥位不穩。

最新消息指，坦赫格在英格蘭足總盃八強帶領曼聯擊敗利物浦一仗，贏得拉傑夫以及旗下英力士一班管理層信心，讓他下季繼續留隊執教。即使如此，拉傑夫同時希望及早做好準備，以應付坦赫格一旦離隊，也可即時找到理想替代人選。