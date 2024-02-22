劍擊亞青賽｜陳樂熹闖決賽歸功法籍教練　男佩摘銀自覺未達標

在巴林舉行的亞洲青少年劍擊錦標賽，完成4日少年組賽事後，港隊以3金4銅高踞獎牌榜榜首，青年組賽事緊接在周三（21日）上演，港隊男子佩劍的陳樂熹（Royce）承接氣勢，為港隊再添一面銀牌。

「香港打得好無用，要出去（海外）打得好先有用」，這句是陳樂熹近年戰畢本地賽後的「標準答案」。最後一年出戰亞青的Royce，接連淘汰伊朗﹑中國及烏茲別克等強手，再度殺入決賽，今次又是否達標，這名19歲港將坦言：「感覺好咗，但都係未做到。」



香港劍擊隊在亞青延續強勢，陳樂熹（左一）在男子佩劍奪銀。（香港劍擊總會圖片）

港隊挾少年組3金4銅的佳績，在亞青青年組繼續衝牌，首日率先上演男子佩劍﹑男子重劍及女子花劍個人賽。

最後一年參加亞青賽的陳樂熹，小組賽僅負一場，在淘汰賽逐漸上力，先後擊敗澳洲﹑新加坡﹑伊朗的劍手打入8強，距離獎牌只差一場勝仗。Royce與中國劍手Zhu Zihao碰頭，並在中段拉開6分差距，即使對方力追仍然保住勝局，以15：11晉身4強。

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陳樂熹連挫伊朗﹑中國﹑烏茲別克的強手殺入決賽。（香港劍擊總會圖片）

過去兩年亞青賽，陳樂熹同樣遭烏茲別克劍手淘汰，4強正正面對來自烏茲別克的Zuhriddin Kodirov，Royce首節落後4：8，休息後扭轉局勢，一口氣連贏6分，最後以15：13逆轉躋身決賽，相隔兩年再躋亞青決賽。無獨有偶，Royce決賽的對手都是烏國劍手Musa Aymuratov，兩人更在上年亞青交手卻落敗，Royce未能報回一敗之仇，以7：15告負，奪得亞青生涯第二面個人銀牌。

獲得這面銀牌，陳樂熹歸功於法籍教練Philemon，「當時我完全沒有任何方法，不知道該怎樣打，但教練給予我指示，我跟着做，就像打機一樣，他說什麼我就做，才可以連取6分反勝。」

港隊法籍教練Philemon在陳樂熹毫無頭緒時，協助他反勝入決賽。（香港劍擊總會圖片）

陳樂熹相隔兩年相躋亞青決賽，縱然最終都是屈居亞軍，這名19歲的港將近兩年間，代表港隊出戰杭州亞運﹑國際賽﹑本地公開賽冠軍，「CV」已經豐富不少。

接觸過「大世界」後更發現自己的不足，即使Royce近年在本地賽戰績穩步上揚，但出戰國際賽多次與正賽圈席位擦身而過，所以他時常把「香港打得好無用，要出去（海外）打得好先有用」這句掛在口邊。

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站上決賽台的陳樂熹不敵另一烏國劍手。（香港劍擊總會圖片）

與上次亞青決賽不一樣，兩年前因為疫情的關係，不少國家﹑地區避戰，Royce今次分別擊退中國﹑伊朗﹑烏茲別克等強手，那麼今年亞青又算不算「出去都打得好」？

「最後一年參加亞青再獲銀牌，有一點可惜不是金色，雖則今年（亞青）對手比兩年前更強，其實也只是青年組賽事，我在成年組（國際賽）仍然未有成績，未算達標。」在Royce心目中的標準未達標，發揮上亦然，再鬥上年打過的烏國選手，他賽前認為有機會復仇，「今年覺得有機會贏到，但上了決賽台後，感覺就像任務完成一樣，決賽時放鬆了，這一點是需要再改善的。」

這面亞青銀牌，陳樂熹發現自己更多不足。（香港劍擊總會圖片）

從陳樂熹口中，說到今次亞青，對自己總是彈多於讚，「開心」﹑「滿意」等正面形容也沒有出現過，即使有銀牌落袋，與Royce心目中的「好」仍有距離。陳樂熹周五將與隊友出戰團體賽，他直言以金牌為目標，希望他屆時可以滿意自己的表現吧！