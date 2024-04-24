王瑋駿亞運奪金後退役　偕林新棟奪最佳組合：生涯圓滿｜傑運選舉

「2023年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」共誕生三個「最佳運動組合」，除了香港男子花劍隊外，為港隊在杭州亞運勇奪首面金牌的賽艇組合王瑋駿／林新棟，以及羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪亦分別獲獎，兩對組合大談感受。



賽艇組合林新棟／王瑋駿在杭州亞運為港隊贏得首金，今年首度當選最佳運動組合，可惜亦是兩人的最後一次，事關23歲的王瑋駿早前在社交網站宣布退役，他在傑運頒獎禮前走紅地毯時也笑言，自己是「放工才過來」，由上班族變成運動員身份參加頒獎典禮。

這對港隊賽艇組合去年亦曾獲得「最佳運動組合」的提名，惜與獎項擦身而過，今年終於獲得殊榮，王瑋駿指這是對他們的一個肯定，「我們上年沒有獲獎，今年首度得獎，對我們這兩年的進步是一個肯定，同時肯定我們在杭州亞運的表現。」

王瑋駿（右）在亞運奪金後即退役，但與拍檔林新棟（左）一起獲選「最佳組合」，成為最圓滿的句號。（袁志浩攝）

王瑋駿首次亦是最後一次奪獎，坦言這是退役禮物，「這個獎項是我的退役禮物，我的賽艇生涯有亞運金牌、又有最佳運動組合，使我的賽艇生涯圓滿了、有個完美結局。」

好拍檔急流勇退，林新棟曾經失望，經過沉澱後決定繼續向前看，「我和王瑋駿近年取得香港史上最佳成績，這是我從來都沒有想過，當他（王瑋駿）說退役時，我曾經感到失望、不開心，情緒十分複雜，但我相信他經過深思熟慮後才作出的決定，我都不想留在不好的循環中，所以我都接受了這事實，跟隨教練的安排，向下一步進發。」

鄧俊文／謝影雪的組合，將最後一次出戰奧運。（袁志浩攝）

謝影雪早已明言在奧運後退役，好拍檔鄧俊文直言不知道有沒有下次，「呢個獎唔知仲有無機會再攞，希望珍惜每一次（領獎）。」謝影雪隨即反駁道：「咩無機會！」因為明年傑運將計算今次成績，換言之「鄧謝配」明年或機會再競逐。

對於巴黎奧運，謝影雪坦言對獎牌信心不大，「畢竟與對手都有距離，可能練到要死先追到（對手）」。不過，阿雪希望今屆奧運彌補上屆的遺憾，「東京奧運首次獲得如此多外界的關注，所以發揮不了最佳一面，有點遺憾，現時開始習慣這種關注度，獎牌都是其次，希望做好自己，好好享受比賽。」

鄧俊文將隨隊出戰湯姆斯盃，鄧謝配將在6月再出賽，出戰巴黎奧運前的最後3站賽事。