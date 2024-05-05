足球︱曼聯拜仁互換主帥？傳杜慈重返英超教紅魔　拜仁看中坦赫格

今夏多支歐洲豪門球隊易帥，當利物浦勢簽史諾，沙維改變主意續留巴塞隆拿一季，最大懸念是遭到蘭歷克拒絕後，第三度「食檸檬」的德甲班霸拜仁慕尼黑，到底會由誰接掌？

德國最新傳來消息竟指，拜仁看上在曼聯帥位不穩的坦赫格，而杜慈亦可能重返英超，執教曼聯，兩大巨頭或互換主帥。教練「音樂椅」持續轉動，拜仁、曼聯以至車路士三大球會，或掀起今夏領隊轉會骨牌效應。



坦赫格最新被傳來季到拜仁執教。（Getty Images）

拜仁傳看中坦赫格

拜仁自從今年2月宣布主帥杜慈（Thomas Tuchel）會在季尾提早離隊，之後尋覓新帥一再碰釘，先是接任首選沙比阿朗素（Xabi Alonso）選擇留效利華古遜，轉而有意找拿高士文回巢，對方又隨即跟德國足總續約。近日盛傳跟「迫搶教父」蘭歷克（Ralf Rangnick）洽談，再一次斟介失敗，蘭歷克最終選擇留任奧地利國家隊主帥。

德國《圖片報》足球部主管Christian Falk消息指，拜仁慕尼黑體育總監Max Eberl正研究3至4位教練執教拜仁的可能，當中包括前西班牙國家隊主帥盧柏迪古（Julen Lopetegui）、賓菲加教練舒密特（Roger Schmidt）、坊間熱傳的白禮頓領隊迪沙比（Roberto de Zerbi）以及意想不到的人選——曼聯主帥坦赫格（Erik ten Hag）。Christian Falk同時表示，迪沙比已說明希望留在白禮頓，拒絕了拜仁。

曾執教拜仁和德國國家隊的菲歷克（Hansi Flick），一度也被指可能回巢教拜仁，不過Christian Falk日前指車路士有意請菲歷克來取代普捷天奴。

杜慈近期被傳有機會接掌曼聯。（Getty Images）

過萬球迷聯署挽留 杜慈去意已決：「不了」

Sky Germany不約而同宣稱，坦赫格被拜仁內部視為接替杜慈的潛在主帥人選，引發兩間球會互換主帥的可能云云。《曼徹斯特晚報》則稱，曼聯新老闆拉傑夫旗下的英力士集團（Ineos Group）正在分析潛在接替坦赫格的人選，而他們似乎對白禮頓的迪沙比最有興趣。

拜仁選人帥接二連三碰釘，部分球迷在網上發起聯署，要求杜慈留任，獲過萬人響應，但杜慈本人看來「去意已決」，「自我們同意分道揚鑣，拜仁積極尋找新教練。我估可能甚至在我們展開對話前已經開始。如果之後才又說：『呀，不如我哋重頭來過』，那會是很差劣的動機。不了，在我而言，一切很清楚。」

曼聯今季令人大失所望的表現，外界認定坦赫格來季不會獲得留任。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》眾記者：杜慈是個好選擇但不乏風險

《曼徹斯特晚報》長期緊貼曼聯消息，他們請來一眾足球版記者分析曼聯與拜仁或互換主帥一事，Steven Railston認為球隊行政總裁阿諾特（Richard Arnold）和足球總監梅圖（John Murtough）已離隊，拉傑夫為重整球會形象，坦赫格（Erik Ten Hag）亦勢必無得留低。他批評曼聯今季表現退步，被對手射門次數太多，迫搶失效，防線與中場之間給予對手太多空位，坦赫格全部無力解決，繼續獲留任其中一大原因只是因為市場上缺乏好領隊的選擇。

Steven Railston稱，「杜慈是否有能力接替坦赫格？絕對有，但同時有幾面不容忽視的紅旗」，「杜慈去年夏天為拜仁簽入哈利卡尼後仍贏不到德甲，上季亦只靠煞科戰當日多蒙特自爆才勝出。」不過他覺得，杜慈可能已是曼聯一眾毫不吸引的潛在主帥名單中的最佳選擇。

Tom Cavilla則認為，「從過去兩年來的表現，難以看到坦赫格如何帶領曼聯提升上另一層次」；Jack Flintham說，曼聯今季持續疲軟的表現，愈來愈難讓拉傑夫留用坦赫格，「部分表現實在尷尬，球員須承擔責任，坦赫格也一樣」；Isaac Seelochan的心水人選是拿高士文，可惜他已跟德國足總續約，「因此杜慈可能是英力士的下一個最佳選擇」；Amie Wilson說她不喜歡球會不停換教練，惟拉傑夫或是時候引入他心目中的人選讓曼聯重新出發。上述五位記者均指，杜慈會是曼聯一個較好及可行選擇。

Isaac Johnson表示，如果兩間球會互換主帥，坦赫格的前途看來會比杜慈好，「在曼聯失敗後能執教拜仁，實在意想不到，同時說明拜仁選在極之缺乏選擇。」他警告，杜慈從PSG、車路士到拜仁，都有跟管理層和更衣室不和的紀錄，「他會是拉傑夫一個冒險的選擇」。

杜慈跟高層不和的「往績」人所皆知，Isaac Seelochan說出重點，「其實無論由誰來做，都不會沒有風險，他列舉：「施丹的英文是『有限公司』，亦只曾執教過皇馬一隊，一間他本身很熟悉的球會；修夫基在球會層面很難說得上是精英級別的領隊，他只曾教過米杜士堡一隊；迪沙比踏入2024年之後在白禮頓一直苦苦掙扎」」，他的結論是：「杜慈或許不是最理想人選，但坦赫格看來非走不可之下，杜慈已是英力士今個夏天為曼聯翻身的最佳賭注。」