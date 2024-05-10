大馬國腳連環遇襲 一人遭潑腐液重傷 年初獲選亞洲盃最佳入球
撰文：高詩琦
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馬來西亞近日發生國腳連環遇襲事件，短短一周間有3名球員遭襲擊，當中曾在今年初亞洲盃攻破韓國隊大門、去年也對香港隊取得入球的費沙（Faisal Halim）遭潑腐液而重傷。馬來西亞主帥、曾執教香港隊的金判坤也發文為麾下打氣。
襲擊事件由上周四開始，25歲的翼鋒馬來西亞國家隊翼鋒拉昔（Akhyar Rashid）遇劫，頭部和腳都受傷，需縫6針；到周日，費沙在吉隆坡一個商場內突然遭淋潑腐蝕性液體，需在深切治療部留醫；今周二，又到大馬老將沙菲拿謙（Safiq Rahim）遇劫，幸他未有受傷，但座駕受損。
當中費沙的事件引來極大關注，這位翼鋒在今年亞洲盃分組賽曾攻破韓國隊大門，助球隊以3：3逼和強敵，入球更獲選為賽事最佳入球；他去年9月也曾在主場的友誼賽射破香港隊大門，助大馬以2：0獲勝。
然而費沙如今身體多處遭受四級燒傷，連肌肉也受損，也意味或傷及骨骼，大馬媒體報道指他已接受兩次手術，雖然情況已大有改善，但仍需接受植皮手術，所需的皮膚會在今周內由外地運抵，預計費沙要留院一個月。兩名涉案疑犯已被捕，惟未知三宗案件間是否有關聯。
三名國腳連環遇襲，令事件在馬來西亞引起極大關注，老牌球會、上季大馬超聯亞軍雪蘭莪表明，因「連串犯罪事件和近日的安全威脅」，不會出戰今周末對柔佛的大馬超聯揭幕戰。
馬來西亞主帥、曾執教港隊的金判坤，也在社交媒體發文，為遇襲的球員打氣，尤其是身受重傷的費沙，他分享了一張寫上「與費沙同行」的圖片，留言道：「費沙，我們與你同在！」
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