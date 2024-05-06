菁英盃︱盧均宜林嘉緯將演告別戰　勸觀眾入場：看我們的最後一次

現效力標準流浪、同穿上過傑志球衣的盧均宜及林嘉緯，將視今月15日舉行的菁英盃決賽為告別戰，希望藉捧盃為生涯劃上完美句號。



今屆菁英盃決賽由標準流浪對傑志，兩隊今月15日下午將於旺角大球場爭冠。早前已宣布季後同時掛靴的流浪球員盧均宜、林嘉緯，將視這場決賽為職業生涯告別戰，屆時除了會舉辦告別儀式，兩位球員亦會推出相關紀念Tee恤。

盧均宜及林嘉緯將視菁英盃決賽為告別戰。（袁志浩攝）

39歲的盧均宜表示，這場比賽把「決賽、旺角場、傑志、流浪」四大生涯重要元素集於一身，因此認為是告別的最佳時機，「今年好少坐爆旺角場，希望大家來看我們20多年來的最後一次，令氣氛更熱烈，也想有個完美結局。」

林嘉緯就稱，自己期待多於不捨，想好好享受比賽，「心理上早準備好退下來，多年來獲得很多錦標，就是從未染指菁英盃。」他寄望陣中年青球員能爭氣，拉近跟傑志的差距，特別提到同是進攻中場的趙正宇，「他有膽識，要加強身體質素，也不能只求在菁英盃上陣，並於練習時爭取表現自己。」

陳晉一（右）笑言對方已贏過不少錦標，今次不會留手。（袁志浩攝）

在「宜嘉」離隊後才加盟傑志的陳晉一，表示在代表隊梯隊曾接受兩人指導，但這項錦標對球會同樣重要，「落場無情義講，可能捧盃對他們而言很圓滿，但他們已捧過很多盃了，況且今年也是我作為菁英盃適齡球員的最後一年，球場見吧！」

菁英盃今屆繼續由賽馬會贊助，由每隊各自選出的「最佳U22球員」可獲發獎金港幣3000元及獎座。各隊的得獎者如下：

標準流浪：趙正宇

冠忠南區：伍瑋謙

均業北區：劉君正

理文：潘尚希

東方：馬希偉

晉峰：龐焯熙

港會：李俊諺

深水埗：張廣然

香港U23：李樂謙

大埔：王顯琛

傑志：陳晉一



由每隊各自選出的「最佳U22球員」大合照。（袁志浩攝）

菁英盃決賽當日，現場傳媒機構代表將從以上11位獲獎球員中，選出一位「U22星中之星」，得獎者將獲得獎金港幣5000元及獎座。而標準流浪和傑志分別提名了「九龍樂善堂」和「基督教聯合醫務協會」為受惠機構，菁英盃冠軍球隊將獲馬會捐款港幣10萬元至受惠機構；亞軍球隊的受惠機構則獲港幣5萬元。