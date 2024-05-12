全球最索網球手突神秘退役　傳與家人逃離意大利連WTA也找不到

3月24日仍在出戰邁亞密公開賽的意大利網球手佐芝（Camila Giorgi），被指突然和家人神秘失蹤，連國際女子網球協會（WTA）、國際網球誠信機構（ITIA）均找不到她，即使意大利網球協會上周中曾確認佐芝掛拍，仍引來各大媒體揣測。

意大利傳媒《米蘭體育報》指出，她因稅務糾紛正被當局調查，相信已逃到美國。她一直未在社交媒體作任何公布，當傳聞愈傳愈烈，她終在周六晚上發文宣布退役的消息，惟行蹤依然未明。



意大利網球手佐芝突然退役，引來揣測。（Getty Images）

32歲的佐芝被稱為網球界最性感漂亮球手，她不止標緻動人，同時被譽為女子網球界抽擊力最強球手之一，發球和正、反手抽擊速度均屬世界前列。2018年她在溫布頓打入四強，世界排名最高進佔第26位，之後戰績起起跌跌，2022年初曾再次升至第26位，並一路下滑，今年初跌至第53，目前為第116位。

今年3月24日她在美國邁亞密公開賽不敵世界排名第一的施安迪，64強止步，是她的最後一場職業賽。佐芝生涯曾4度贏得巡迴賽錦標，累積贏得獎金超過640萬美元。現今運動員退役，幾乎全部第一時間會在社交媒體發文，佐芝卻沒有這樣做，《米蘭體育報》文章指，「佐芝離開網球，從未公布關於自己的任何消息。稅務警察正在追查她。」

今年3月24日佐芝出戰邁亞密公開賽，成為職業生涯告別作。（Getty Images）

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全家人一齊失蹤 疑涉稅務糾紛

文章同時指出，「根據佛羅倫斯檢察官辦公室，不止佐芝本人，她的家人，包括阿根廷籍的父親兼教練Sergio，任職美術老師的意大利籍母親 Claudia，以及佐芝的兄弟Leandro 和Amadeus均在稅務方面有『分歧』，從未提交。」並宣稱，「調查員相信佐芝已離開歐洲，前往美國。」她的官司糾紛不止這一單，今年7月16日佐芝原應就2022年在澳網用假疫苗護照一事初審，到威尼斯出庭應訊。

「她沒有說明目前身處哪裏，任何人也接觸不到她，更改了電話號碼。她的爸爸兼教練Sergio以及其他家庭成員，同樣未能聯絡得上。」這篇報道引來全球各大媒體紛紛轉載，並將佐芝近年的爭議再次挖出來，當中包括2022年涉嫌使用假疫苗護照，她的家庭醫生已被拘捕，佐芝一直否認所有指控。

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領軍出戰Billie Jean King Cup的意大利隊隊長加賓（Tathiana Garbin）亦稱，已有數個月未見過佐芝和她的家人，「我有點擔心。我們最後一次通話是Billie Jean King Cup之前，她因為腳傷不能隨隊到西維爾。我希望她一切安好和沒有問題，能平靜地離開這個給予她這麼多的運動。」

佐芝及後在Instagram限時動態發文證實已退役的消息。

直到周六晚上，佐芝終在Instagram限時動態發文證實已退役的消息，她特別在正文前加上一句：「這相信此Instagram帳戶為真確的資料」，然後才開始說：「給我可愛的支持者，我很高興正式公布從網球生涯退役。很感激多年來能得到你們的愛與支持。」

佐芝聲言：「對於我的未來計劃，有很多不正確的傳言，很期待能為日後的機會提出更多資料。我很開心能跟大家分享我的生活，讓我們一起繼續這個旅程。」她這句話，不知是否針對不少媒體均指她將「轉行」當內衣模特兒有關。她從2011年起已擔任意大利內衣品牌Giomila代言人，IG內有不少身穿性感內衣的宣傳照。

她終於「上水」，當然是好事，然而目前去向依然未明，有關稅務及假疫苗兩宗官司，亦有待日後發展。

女子網球手突然「消失」，不禁令人想起中國名帥彭帥亦曾在2021年11月初在微博發出一篇可疑的長文後，突然消失在公眾眼前，惹來外界和網球壇熱切關注。女子職業網球協會（WTA）主席兼行政總裁史提夫西蒙（Steve Simon）曾發出聲明，表示「深切關注中國WTA球手彭帥」，持續跟進她的去向。

彭帥之後經中國英語官媒CGTN在CGTN Europe Twitter帳戶電郵「報平安」，並在2022年北京冬奧期間公開亮相，她接受法國《隊報》訪問並宣布退役，並強調微博事件為「莫大的誤會」，否認自己曾被任何人用任何方式性侵，同時表示自己從來沒有「人間蒸發」。