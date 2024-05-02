德甲︱拜仁尋新帥再碰釘　蘭歷克留任奧地利主帥：我不是拒絕拜仁

德國足球班霸拜仁慕尼黑自從今年2月宣布主帥杜慈（Thomas Tuchel）季尾離任，尋覓新帥之路一再碰釘，接任首選沙比阿朗素（Xabi Alonso）留效利華古遜，想找拿高士文回巢，對方又隨即跟德國足總續約。近日盛傳跟「迫搶教父」蘭歷克（Ralf Rangnick）洽談，再一次斟介失敗。

蘭歷克選擇留任奧地利國家隊主帥，並強調：「我不是拒絕拜仁」。



蘭歷克決意留在奧地利國家隊執教。（Getty Images）

拜仁覓新帥瘋狂食檸檬

拜仁慕尼黑這間德國豪門球會，曾經是教練界的絕對「筍工」，幾乎保證年年有盃捧，球會財雄勢大，盡收本土聯賽精英球員，人工、待遇又不俗，對省靚教練CV大有助益。不過自從「少帥」拿高士文被炒，情況似乎有所改變。

杜慈接手後拜仁戰績不似預期，今年2月已宣布，他會在季尾提早離隊。看着舊將沙比阿朗素帶領利華古遜今季振翅高飛，拜仁對搶人勢在必得，萬料不到沙比阿朗素公開宣布留在利華古遜，之後果然帶領球隊歷史性首度德甲封王，為利華古遜贏得創會120年來首個頂級聯賽冠軍。

沙比阿朗素帶領利華古遜首奪德甲冠軍。（Getty Images）

傳聞由迪沙比到蘭歷克

得不到沙比阿朗素，拜仁被指內部有高層認為，當日決定辭退拿高士文過於倉促，沒有給予對方足夠時間發揮，有意想找這位少帥回巢云云。當時拿高士文的確是一時之選，因為他跟德國國家隊的合約原定在今年歐洲國家盃決賽周之後便完結。可是當拜仁想找他歸隊的消息傳出不久，德國足總隨即在4月公布，跟拿高士文續約至2026年世界盃決賽周之後，排除他短期內重返拜仁的可能。

拜仁罕有連續兩次碰釘，市面上頂級主帥的選擇已愈來愈少，甚至跟白禮頓領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）扯上關係。意大利人執教白禮頓以來獲得不少好評，是球壇搶手貨之一，可是從履歷到個性都跟拜仁有點格格不入。到近期果然傳出拜仁另有新帥人選——那就是在曼聯出任看守領隊半季期間劣評如潮的蘭歷克。

蘭歷克強調他不是拒絕拜仁。（Getty Images）

蘭歷克：「我不是拒絕拜仁」

拜仁千挑萬選之下找上蘭歷克，實在令人有點意外。他在2022年4月底仍在執教曼聯期間，兼任奧地利國家隊領隊。完成曼聯的看守領隊任務，他未有留任繼續當顧問，專心帶領奧地利，並成功帶隊晉身2024歐國盃決賽周。今個星期他與拜仁商討接任主帥事宜，意大利足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）宣稱，「拜仁只待蘭歷克接受聘約，並預備在下周公布，但他以個人理由拒絕了。」

蘭歷克親自解釋因由，「我全心全意出任奧地利主帥，我想強調這並不是拒絕拜仁慕尼黑，而是一個為我的球隊和我們共同目標所作出的決定。」他跟奧地利的合約2026年才屆滿，今次高調留隊，預期會留任至合約完結。

不少拜仁球迷希望杜慈留任。（Getty Images）

熱刺2021年選帥翻版？

拜仁除了蘭歷克之外，目前並未斟介其他領隊，對方不接受聘約之後，尋找主帥的工作又要重頭來過。2月已公布杜慈離任，就是希望有大量時間選帥，想不到足足3個月之後，人選依然毫無頭緒。情況一如2021年熱刺辭退摩連奴後，選帥慘遭瘋狂「食檸檬」一樣，最終找來狼隊主帥紐奴，葡萄牙人5個月便因戰績太差被炒。

拜仁會否重蹈熱刺覆轍，目前為時尚早，未來數月尚有時間另找人選。近日不少拜仁球迷認為，與其再找其他人，不如讓杜慈留任。他們發出公開聯署促請杜慈留隊，目前已有過萬球迷簽名支持。