室內運動推介︱保齡球桌球攀石室內緩跑徑　夏日歎住冷氣減肥健身

夏日炎炎，連在家中動也不動也會焗出一身汗，幸好天地有冷氣，保齡球、桌球、攀石、甚至跑步四項運動，都可以一邊歎住冷氣，一邊做運動，最適合怕熱一族。這些室內運動對減肥健身有多大效用，香港又有哪些地方可以參與？以下逐一為大家介紹。



保齡球。（資料圖片／盧翊銘攝）

1. 保齡球／每小時熱量消耗： 約326卡路里

保齡球相對跑步和游泳等帶氧運動，運動量看似不高，不過根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人打保齡球，每小時可消耗約326卡路里，也不是想像中低。保齡球在室內冷氣場館玩，舒舒服服，又適合帶同三五知己或家人一起參與，是個很適合夏日消暑或天氣不理想時進行的活動。

保齡球看似簡單，其實是個力量、技術和瞬間爆發力兼備的運動，掌上用三隻手指控制10多磅的球，無論是入門版的直線球，或是進階版的曲線球（或稱：飛碟球），均對手指、手腕和手臂都帶來不小壓力，為避免受傷，最好先由專人或具經驗的球手指導。

香港五大主流保齡球場館：

．南華會保齡球場（銅鑼灣）— 60條球道，全港最多

．迪高保齡球館（荃灣） — 6元鞋租，全港最抵

．美樂保齡球場（屯門）— 平日每局20元，全港最平

．雷霆保齡（黃埔）— 高檔之選，設有螢光球道及貴賓室

．富豪保齡（沙田）—早上任碌時段有早餐送

運動攀登及抱石是一門解難的運動，圖為東京奧運比賽情況。（Getty Images）

2. 室內攀石／每小時熱量消耗： 約754卡路里

攀石是體能要求甚高的運動，根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人攀石每小時可消耗約754卡路里。近年本港開設多個室內攀石場，攀石運動有一定危險性，建議未接觸過的人士先參加新手班，學懂基本技術及禮儀，尤其是下跌的技巧。

消委會實測比較10間攀石場的新手班，由45分鐘至60分鐘不等，課程長度相差不遠。在10間場館中，新手班最便宜的是Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司，學費248元，網上報名稱228元，最昂貴的是The Player Climbingym，長60分鐘的新手班要458元。

消委會抱石場測試｜比較新手班日票價格 有3間駐場教練反應迅速

消委會實測10間抱石場資料（以開首英文字母排序）：

1. Camp Four Bouldering Gym（沙田）

抱石路線數目：約70條

新手班學費（課程長度）：$280（60分鐘）

成人日票價格：$198（學生$168）

攀石鞋租借費：$40（連襪、自備襪獲%10回贈）

2. Crux Boulder Gym（太子）

抱石路線數目：約80條

新手班學費（課程長度）：$290（50分鐘）

成人日票價格：$250（學生$190）

攀石鞋租借費：$30

3. Hong Kong Climbing Park香港攀爬樂園（沙田）

抱石路線數目：未有提供

新手班學費（課程長度）：$398（55分鐘）

成人日票價格：$218（周末及公眾假期$258）

攀石鞋租借費：$30

4. Just Climb屯門分店（屯門）

抱石路線數目：約50條

新手班學費（課程長度）：$398（50分鐘）

成人日票價格：$278（學生$248）

攀石鞋租借費：$40

5. Kizuna Climbing Gym絆（將軍澳）

抱石路線數目：未有提供

新手班學費（課程長度）：$400（50分鐘私人新手班）/$250（60分鐘新手日）

成人日票價格：$250（學生$210）

攀石鞋租借費：$40

6. n bouldering（灣仔）

抱石路線數目：約50條

新手班學費（課程長度）：$280（50分鐘）

成人日票價格：$220（學生$160、平日下午3時前及星期六晚7時後$150）

攀石鞋租借費：$50（新顧客首次免費）

7. Project_Climb and Boulder（九龍灣）

抱石路線數目：約70條

新手班學費（課程長度）：$350（50分鐘）

成人日票價格：$220（學生及傷健人士$180）

攀石鞋租借費：$30

8. The Player Climbingym（美孚）

抱石路線數目：未有提供

新手班學費（課程長度）：$458（60分鐘）

成人日票價格：$288（學生$218）

攀石鞋租借費：$40（連襪）

9. Verm City（鰂魚涌）

抱石路線數目：約160條

新手班學費（課程長度）：$300（45分鐘）

成人日票價格：$280

攀石鞋租借費：$40

10. Vita Beta Climbing Gym 攀．心流有限公司（荃灣）

抱石路線數目：約60條

新手班學費（課程長度）：$248（45分鐘）*網上報名$228

成人日票價格：$198（學生及傷健人士$168）*首次進場需付$50登記費

攀石鞋租借費：$20

香港桌球名將傅家俊。（資料圖片／廖雁雄攝）

3. 桌球／每小時熱量消耗： 約240卡路里

如果想靠運動減肥，桌球的效率並不理想，根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人打美式或英式桌球，每小時僅消耗約240卡路里，較步行的257卡路里還要少。雖然如此，桌球在香港是個甚受歡迎的運動，康文署資料顯示，全港有48間持牌桌球館，包括港島區8間，九龍區26間，新界區14間，基本上遍佈各區，十分方便。

康文署48間持牌桌球館名單

消脂效果縱強差人意，但桌球入場門欖不高，尤其是更簡單易玩的美式桌球，趁食飯、飲酒之餘跟朋友一起打幾局，不失為一項有趣夏日消閒活動。

跑步是門欖最低的運動，「發哥」周潤發近年亦愛上。（網上片段截圖）

4. 緩步跑／每小時熱量消耗： 約600卡路里

緩步跑是門欖極低運動，穿上一雙跑鞋便可成行，簡單方便又快捷，根據burned-calories.com資料，一個180磅重成人緩步跑每小時消耗達600卡路里，對比桌球、保齡球等運動效率相當不俗。

香港的夏日不是說笑，30多度高溫，烈日當空下戶外做運動很易中暑，近年政府在不少室內運動場地加設緩跑徑，歎住冷氣慢跑感覺不錯。要留意的是，這些室內緩跑徑每個圈不足200米，跑得太快會轉圈轉到有點頭暈，而且大部分只有兩條線，人多擠迫時或會「塞人」。若然怕熱又想郁吓，沒辦法，別抱怨太多了。

香港6條室內緩跑徑實測：

1. 香港公園體育館室內緩跑徑｜港島唯一之選 有項設施超緩慢

2. 彩榮路體育館室內緩跑徑｜九龍最新淨之選 配套適合親子齊跑

3. 調景嶺體育館室內緩跑徑｜跑道設計有特色 借用儲物櫃最方便

4. 保榮路體育館室內緩跑徑｜離上水站15分鐘 最方便駕駛人士

5. 坑口體育館室內緩跑徑｜跑道四方天窗透光 位置被停車場懷抱

6. 天暉路體育館室內緩跑徑｜入口設計似機場 跑道如在紅館天花

室內緩跑徑｜涼住冷氣跑步免費入場 記者實測6間康文署體育館

想跑步，必要一雙合適的跑鞋：

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