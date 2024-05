李宗偉拍林丹推銷「智能冷氣」？羽毛球傳奇驚呼：請幫忙舉報！

近年Facebook有不少虛假的詐騙廣告,包括假公司、假名人代言等等,連大馬羽毛球名將李宗偉亦成為最新受害者。

近日便有網民發現一宗李宗偉賣冷氣機的廣告,發文詢問時引來「拿督」本人回應:「假帳號!請幫手舉報!」



馬來西亞羽毛球傳奇李宗偉雖於2019年退役,不過至今仍具有極大影響力,甚至令他在不知情下遭騙徒利用。

近日有網民在Facebook發現李宗偉「賣冷氣」的廣告,廣告文中指「李宗偉」說:「感謝所有馬來西亞人民支持我成為日本第一空調公司Mitsuki馬來西亞分公司的代表」。

「李宗偉」在Facebook上賣冷氣廣告。(Facebook截圖)

該篇長文繼續介紹這部「Mitsuki智能冷氣機」,限時兩折促銷只售99令吉(約164港元),限量1000部且特價只維持兩天。文中的「李宗偉」稱這部智能冷氣機無噪音、能快速冷卻,還具有「納米離子」空氣過濾器,「有助於過濾空氣中高達 99% 的細菌和細塵,以及自動濕度傳感器,可將空氣濕度保持在40至60%,對健康非常安全」。

文中續指自從使用這部節能的智能冷氣機後,每月節省3000至5000令吉(約4973至8288港元),廣告文更配上「李宗偉」與另一羽毛球名將林丹的合照,背景似乎是貨倉,還有「李宗偉」跟家人手持一張證書的照片,但很明顯就能看出是合成圖片。

有網民發現這則廣告後,留言問李宗偉:「這是你的戶口嗎」,很快引來本尊回應:「fake account. Please help to report(假帳號,請幫忙舉報)。」

點擊入「李宗偉」提供的Mitsuki官網,頁面非常簡陋,並有信用卡支付畫面,相信是用以盜用受害者的信用卡資料。Facebook原帖文下方亦有「李宗偉」留言教導如何「付款」,但文字帶有明顯翻譯軟件味道,更疑將「立即訂購風扇」譯成「立即訂購芬蘭」。

「李宗偉」教如何訂購冷氣,但很明顯是用翻譯軟件。(Facebook截圖)

該假帳號帖文下方,還有大量「人」留言表示產品十分好用,但用字同樣極不自然,包括「這是日本最熱門的粉絲模型」、「酷風扇有多種模式」等錯誤翻譯,似乎並非出自真人手筆。

也有網民表示已向Facebook舉報該假帳號,但該「李宗偉」的帳號及帖文目前依然存在。有趣的是,雖然姓名一樣,但其頭像與李宗偉真身從2021年用到現在的里約奧運照片不同。