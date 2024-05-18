英超．人物誌︱高爾彭馬冷靜如冰　木訥少年被迫離開曼城振翅高飛

近期幾乎所有英超球迷都在談論他，21歲的高爾彭馬（Cole Palmer）用入球和表現闖進足球愛好者眼簾。年紀輕輕已是隊中指定十二碼劊子手，早在對愛華頓的「爭射」事件之前，已屢次補時為車路士建功，包括迫和母會曼城、反勝曼聯，世人驚嘆此子心理質素何其高。

他在場內淡定中不失霸氣，球場以外其實是個寡言木訥的內向少年，在曼徹斯特出生和成長，從小深愛曼聯，為現實考慮理智選擇曼城，原本不想離開母會，哥迪奧拿一個決定，令他不得不走。到車路士給自己一個機會，想不到短時間內已能振翅高飛。



哥迪奧拿一個決定，高爾彭馬選擇離隊。（Getty Images）

「我不想離開曼城」

「由我6歲開始，曼城15年來一直是我生活的一部分。」高爾彭馬告別曼城時，在社交媒體這樣開首。之後接受傳媒訪問直言，「最初我不想離開，我說：『我想外借一年，然後為升上一隊有更好準備，因為我（上季）出場分鐘不多。』但哥迪奧拿充說：『你一係留隊，一係被賣走』，然後，是的，我被賣走了。」

「如果我一開始便給予彭馬跟科頓一樣的出場分鐘，他會留隊，但我不能夠那樣做，這是我的責任。為什麼？因為隊中有貝拿度施華、馬列斯、菲爾科頓，那一刻我選擇了其他球員。」哥迪奧拿嘗試以馬列斯離隊，今季出場機會增加嘗試挽留彭馬，遭對方拒絕。

看到彭馬在車路士的表現，哥帥讚揚：「我們知道他具備質素，今季他顯示出來的影響力巨大，那並非只是入球和助攻，而是質素。他是車路士陣中一大威脅，未來你不會忘記，他做出來看似容易，其實不是。」

「我愛曼聯和朗尼，但是……」

高爾彭馬祖父Sterry Cole來自加勒比海島嶼聖基茨及尼維斯（St. Kitts and Nevis），1950年代舉家移居英國。高爾彭馬2002年在曼市出生，自小已熱愛足球，前英格蘭隊長朗尼是他的童年偶像，身上總是穿着曼聯球衣，「當我成長時會看遍所有足球節目，只有朗尼深入腦海。我由小時候開始，他已是我的足球英雄。」

即使心繫曼聯，來到現實選擇，高爾彭馬被曼城球探發掘後，理智地加盟藍月亮。祖父Sterry Cole說，彭馬初到曼城時，總是會在球衣下穿上曼聯球衣或上衣，「他是曼聯球迷，不過曼城的條件、訓練設施較好，更能發揮他的天份。」

高爾彭馬的爺爺指出，「支持曼聯從不會令他手下留情，少年組賽事當曼城對曼聯，他往往將他們狠狠擊倒。」從小已習慣將理智與感情分開，高爾彭馬的心理質素或許就是這樣慢慢鍛煉出來。早前英超賽事彭馬在補時最後階段連入兩球，領車路士4：3反勝他的愛隊曼聯。

「怕冷的爸爸天天帶我去公園踢波」

跟不少職業足球員一樣，彭馬要多謝熱愛足球的爸爸Jermaine，「無論天氣如何，我們每天都會去公園踢足球，我爸爸的家庭來自加勒比海聖基茨及尼維斯，他討厭在寒冷時外出，但他會為我那樣做。」

Jermaine昔日是個周日業餘聯賽球員，大約在兒子4歲時發現他的過人天份，從此全力灌輸對足球的熱愛，彭馬2022年在《The Players' Tribune》撰寫的文章《Dead Mad》寫道：「他會把我放在場邊的足球袋上，套上他的外套。我會記着每一刻——激烈的攔截、大叫、爭辯。」

爸爸膝部重創後不再踢足球，彭馬已記不起爸爸比賽片段，笑說：「他正職是修理牙科設備，如你聽他說的話，會以為他曾在英超打滾廿年。」不留情面地大開充滿英式幽默的玩笑，同時又稱，「我不想在他面前承認，成長時爸爸教識我關於足球的一切。他是我遇上哥迪奧拿前的哥迪奧拿（He was Pep before I met Pep）。」一字一句均反映彭馬父子感情深厚，也埋藏他在車路士成功背後，大家看不到的掙扎。

高爾彭馬離開母會曼城，4000萬英鎊轉會費投車路士。（彭馬IG）

「我知道自己能力，今季仍超乎我想像」

高爾彭馬甫加盟車路士首季，表現有目共睹——各項賽事41次上陣，25入球、13助攻，單是英超已有20入球、9助攻，與夏蘭特並列射手榜首，助攻榜亦名列前茅，連他本人也意想不到，「我知道自己的能力，不過能夠有如此表現也超乎我想像。」

吸引他到車路士的其中一個因素，就是主帥普捷天奴培育年輕球員的能力，彭馬大讚對方：「他是個頂級領隊，現在我明白別人為什麼那樣說了。」他續稱，「我來車路士只是為了踢足球，我想做的一切事情就是這個。落場比賽，踢出這樣的表現，然後獲得英格蘭國家隊徵召，真是瘋狂。」

面對母會曼城，高爾彭馬入球後的慶祝動作令人難忘。（Getty Images）

「不知為何，一落場我就成個人脫胎換骨」

去年11月英超車路士主場對曼城，補時5分鐘彭馬冷靜操刀射入十二碼領軍追平4：4，史丹福橋全場震動，彭馬倒戈母會入球後一臉不在乎地聳聳肩慶祝，成為球迷難忘的名場面。他在球場上的自信與活潑，予人印象深刻。

今季9次英超為車路士主射十二碼，全數射入，連同他在曼城青年軍的4球，生涯13次操刀全部命中，為何他如此擅長射十二碼？「我是個頗為冷靜和放鬆的人，假如你問我的隊友，他們也會這樣說。我只是將皮球放下，然後踢入網。」對愛華頓一仗，面對兩個隊友爭射，高爾彭馬依然沒動氣，先是耐心等待隊長干查加歷查跟馬度基交涉，準備主射前再一手推開企圖搶波的尼高拉斯積遜，繼而一貫冷靜射入。

球場以外，他卻是另一個人，「我是個沉靜的人，喜愛獨處，不跟別人打交道，但一入球場便會轉變，就如打開開關掣，我也不知道原因。我喜歡落場比賽，有種不一樣的壓力。球場外我不想每個人看着我和跟我說話。」的而且確，比賽時表情多多的高爾彭馬，平日的照片幾乎只有同一表情，他看向鏡頭表情生硬，領獎亦沒有笑容。

高爾彭馬平日的照片幾乎只有同一表情，看向鏡頭時表情生硬。（彭馬IG）

「離開成長地，大家看不見的難處」

球場上表現驚艷的年輕人，私底下是個內向木訥少年，電視直播看不見的是，人生首次離開曼徹斯特生活的種種不習慣，他承認球場以外適應困難，「我不認為每個人能看見，他們以為我在球場上有表現，一切也會順利。可是遠離家人，離開一直生活的曼徹斯特實在困難。」

「一些小事例如當我練習後回家時，看不見父母。假如有關於足球的事情發生，不能跟爸爸說，看看他的看法。當然我可以打電話給他，可是那不再一樣。就是這種事情，看看朋友和家人。現在電話打多了。」高爾彭馬在艱苦中仍樂觀，「來這裏對我也有好處，離開父母獨居可幫助我成長一點。」

高爾彭馬加盟車路士首季，獲得在曼城無法得到的出場分鐘，緊緊抓住機會踢出高水平，車路士整體表現再次令人失望，他卻成為藍軍一點希望之光。今個夏天，高爾彭馬甚至可能披上英格蘭球衣，在歐洲國家盃舞台上發光發亮。